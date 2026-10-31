در شصتمین جلسه کمیسیون تعلیم و تربیت ساماندهی اعطای مجوز به آموزشگاه‌های آزاد علمی و زبان خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شصتمین جلسه کمیسیون تعلیم و تربیت با هدف بررسی ماده واحده مربوط به ساماندهی اعطای مجوز به آموزشگاه‌های آزاد علمی و زبان خارجی برگزار شد. در این نشست، اعضای کمیسیون، نمایندگانی از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و جمعی از مدیران آموزشگاه‌های آزاد حضور داشتند.

در این جلسه، تخلف برخی دستگاه‌ها از مصوبه ۴۸۳ شورای عالی فرهنگی و مصوبه سال ۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی مورد انتقاد قرار گرفت.

بر اساس قوانین یادشده، انحصار اعطای مجوز به آموزشگاه‌های علمی و زبان خارجی برای فراگیران زیر ۲۰ سال بر عهده وزارت آموزش و پرورش است.

حاضران در این نشست تأکید کردند که نادیده گرفتن این انحصار، پیامد‌های آسیب‌زای متعددی به دنبال داشته است که از جمله آنها می‌توان به استفاده از متون درسی غیربومی، اختلاط جنسی و سنی فراگیران، افت کیفیت آموزشی، ایجاد دوگانگی در نظام تربیتی، احراز نشدن صلاحیت علمی و فرهنگی معلمان و مدیران و همچنین بروز تخلفات مالی اشاره کرد.

حاضران درباره ضرورت تصویب یک ماده واحده مستقل یا تدوین بسته سیاستی جامع برای ساماندهی فعالیت این آموزشگاه‌ها به بحث و بررسی پرداختند.

در پایان، مقرر شد ادامه بررسی‌ها و تصمیم‌گیری نهایی درباره چالش‌های مطرح‌شده به جلسه ستاد تعلیم و تربیت موکول شود.