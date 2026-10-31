به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر جهاد کشاورزی لنده گفت: کشت و تولید چای ترش در روستاهای ابرزگه و ایدنک شهرستان لنده، جلوه‌ای از ظرفیت‌های ارزشمند بخش کشاورزی این منطقه در زمینه توسعه کشت گیاهان دارویی و محصولات باارزش اقتصادی است.

مشهدی زاده افزود: چای ترش، گیاهی با مصارف خوراکی و دارویی و بازار مصرف مناسب، می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد فرصت‌های شغلی، افزایش درآمد بهره‌برداران و تقویت اقتصاد خانوارهای روستایی باشد.

وی ادامه داد: توجه به توسعه کشت این محصول، ضمن فراهم کردن زمینه تنوع‌بخشی به الگوی کشت، می‌تواند گامی مؤثر در مسیر بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و رونق تولید در مناطق روستایی شهرستان لنده باشد.

وی ادامه داد: حمایت از کشاورزان، ارائه آموزش‌های تخصصی، توسعه کشت گیاهان دارویی و فراهم کردن زمینه مناسب برای فرآوری و بازاریابی محصولات، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به افزایش ارزش اقتصادی این محصول و تقویت جایگاه کشاورزی شهرستان کمک کند.