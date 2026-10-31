به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی رضا رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت گفت: تلاش ما بر این است که همه سهمیه‌ ۸۵ هزار نفری حج ۱۴۰۶ به‌کار گرفته شود و قرار است ۱۵ آبان برای امضای تفاهم‌نامه به عربستان سفر کنیم و پیش از آن، شرایط و قیمت‌ها را تبیین کنیم.

وی همچنین بر ضرورت شفاف‌سازی تأکید کرد و گفت: فرایند‌ها باید نه‌فقط برای مردم و مخاطبان، بلکه برای کسانی که بدون اطلاع کافی در حوزه‌ حج، عمره و عتبات اظهارنظر می‌کنند نیز منعکس شود.

وی از مدیران استانی خواست مسئولان محلی و کارشناسان را نیز توجیه کنند.

در ادامه، اکبر رضایی، معاون حج و عمره‌ی سازمان، با اشاره به اینکه مرحله‌ی اعلام آمادگی با اصلاح فرآیند و در آرامش انجام شد، تأکید کرد: اصل حج قطعاً برگزار می‌شود و بحث تعطیلی در میان نیست، آن هم با ظرفیت کامل.

وی گفت: با محدودیت زمان، برنامه‌ها فشرده خواهد بود و پس از نهایی شدن قیمت، استان‌ها می‌توانند سایر فرآیندها را آغاز کنند.

رضایی درباره‌ عمره نیز گفت: مقدمات فراهم است و تنها چالش، مسئله‌ پرواز است.