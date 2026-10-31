به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل، از شناسایی ۷۵۰ موردی تغییر کاربری‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون خبر داد.

هادی‌زاده، با اعلام این خبر اظهار داشت: با تلاش و پیگیری‌های مستمر کارشناسان و بازرسان این مدیریت، از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، تعداد ۷۵۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در سطح شهرستان شناسایی شده است.

وی افزود: این تلاش‌ها و پایش‌ها نشان‌دهنده جدیت و قاطعیت جهاد کشاورزی آمل در برخورد با متخلفین و صیانت از اراضی ارزشمند کشاورزی این شهرستان است. تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار کشاورزی به شمار می‌رود و ما با تمام توان در مقابل این پدیده شوم خواهیم ایستاد.

هادی‌زاده در ادامه ضمن هشدار به افراد سودجو و فرصت‌طلب، از عموم مردم خواست تا قبل از هرگونه اقدام به تغییر کاربری اراضی خود، با کارشناسان جهاد کشاورزی مشورت نموده و از عواقب قانونی این عمل غیرقانونی آگاه شوند.

معاون سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل در پایان تاکید کرد: جهاد کشاورزی با همکاری مراجع قضایی و انتظامی، برخوردی قاطع و بدون اغماض با متخلفین خواهد داشت و اجازه نخواهد داد که سودجویان، منافع ملی و امنیت غذایی جامعه را به خطر اندازند.