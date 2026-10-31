مردی با لباس و نشان جعلی پلیس که قصد سرقت موتورسیکلت داشت، دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ صادق ضرونی سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت گفت: در پی تماس یکی از شهروندان با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و اعلام موردی مشکوک در محدوده خیابان الله‌اکبر، گشت خودرویی کلانتری به محل اعزام شد.

وی افزود: فرد مظنون با پوشیدن لباس فرم پلیس و استفاده از نشان جعلی، خود را مأمور تجسس یکی از کلانتری‌های شمال تهران معرفی کرده و قصد داشت با سوءاستفاده از عنوان مأمور، موتورسیکلتی را که در یکی از سکو‌های اینترنتی آگهی شده بود، سرقت کند.

با هوشیاری فروشنده و اطلاع‌رسانی به‌موقع او به پلیس، متهم پیش از اجرای نقشه خود در محل دستگیر و برای بررسی بیشتر به کلانتری منتقل شد.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد فرد دستگیرشده از کارکنان فراجا نیست و لباس فرم مورد استفاده را از یکی از بازار‌های تهران تهیه کرده بود.

ضرونی با تأکید بر ضرورت احراز هویت افراد مدعی مأموریت انتظامی تصریح کرد: شهروندان باید از افرادی که خود را مأمور پلیس معرفی می‌کنند، کارت شناسایی معتبر و مشخصات مأموریت بخواهند و در صورت تردید، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ پیگیری کنند.

سرکلانتر چهارم پلیس پیشگیری پایتخت همچنین توصیه کرد شهروندان معاملات موتورسیکلت را در مراکز معتبر و محل‌های عمومی انجام دهند و تا زمان احراز هویت طرف مقابل، کلید، مدارک مالکیت یا وجه معامله را در اختیار او قرار ندهند.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده افراد یا رفتار‌های مشکوک، مشخصات ظاهری و محل حضور آنها را به پلیس اطلاع دهند.