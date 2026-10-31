رئیس اورژانس استان تهران گفت: ۲۷ هزار و ۸۴۹ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶ هزار و ۸۴۷ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمداسماعیل توکلی رئیس اورژانس استان تهران گفت: در هفته گذشته (از ۲ الی ۸ آبان ۱۴۰۵) مجموع ۲۷ هزار و ۸۴۹ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶ هزار و ۸۴۷ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۲ هزار و ۹۱۸ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۷ هزار و ۷۰۰ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد. از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۴ هزار و ۸۹۷ مورد حوادث ترافیکی (۱۷.۶ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۲ هزار و ۹۵۲ مورد (۸۲.۴ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

به گفته رئیس اورژانس استان تهران، اورژانس هوایی ۴سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۴ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته‌اند.