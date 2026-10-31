تاجرنیا: هیچ دخالتی در کار مدیرعامل جدید استقلال نخواهم داشت
رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: از این پس در کنار متدین، مدیرعامل باشگاه خواهم بود و هیچ دخالتی در کار او نخواهم داشت.
به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مراسم معارفه آقای مصطفی متدین، مدیرعامل باشگاه استقلال، امروز (۹ آبان) از ساعت ۱۰:۳۰ با حضور اهالی رسانه آغاز شد.
علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی پیشین باشگاه استقلال در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید این باشگاه، اظهار داشت: از این به بعد در کنار آقای متدین هستم و هیچ دخالتی در کار او ندارم و این موضوع را تاکید میکنم، پیش از این هم از آقای شریعتمداری خواستم حکم تام الاختیاری را از حکم بنده بردارد.
وی گفت: از ابتدا هم قرار نبود سرپرستی مدیرعاملی استقلال طولانی شود، اما جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ رمضان باعث شد به مدت ۱۴ ماه در این سمت به باشگاه استقلال خدمت کنم من هیچ وقت به دنبال مدیرعاملی نبوده و نیستم.
متدین: آمدهام ۱۰ سال در استقلال بمانم
مصطفی متدین، مدیرعامل باشگاه استقلال در این مراسم، گفت: برای حضور در استقلال برنامهای ۱۰ ساله دادم و برای ۶ ماه اینجا نیامدم. برنامه نخست برنامهای ۱۰۰ روزه است که با کمک هیئت مدیره پیش میبریم. در بحث زیرساختها برنامههای بلند مدتی داریم که نیاز به زمان دارد.
وی افزود: برای توسعه امکانات استقلال آمدیم و بازدیدی از مرغوبکار و ورزشگاه امام رضا(ع) داشتم، انشاءالله در پایان کارمان در این باشگاه بازیهای تیم در داخل ورزشگاه خودمان برگزار شود.
متدین درباره جذب بازیکنان جدید، گفت: منتظریم در دی ماه پنجره نقل و انتقالات باز شود و بازیکنان مدنظر کادرفنی جذب شوند، مطمئنا بازیکنان خوبی جذب میکنیم، اما با وسواس.
مدیرعامل باشگاه استقلال افزود: در حال حاضر درگیر چندین پرونده حقوقی هستیم که باید آنها را حل و فصل کنیم. تمام تلاشمان را میکنیم که دیگر از این پروندهها نباشد. درباره عملکرد دیگران صحبت نمی کنم، اما اجازه نمی دهم دیگر از این قراردادها داشته باشیم. ما و هیئت مدیره به دنبال سازش هستیم تا پروندها بسته شود البته سازشی که به سود استقلال باشد.
وی گفت: من هیچ سابقه مدیریت ورزشی نداشتم، اما ورزشی هستم. ما به ثبات مدیریتی اعتقاد داریم، اما در کنارش باید عملکرد مدیریتی هم ارزیابی شود، من به شخصه از عملکرد سهراب بختیاری زاده رضایت دارم.