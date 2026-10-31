رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: از این پس در کنار متدین، مدیرعامل باشگاه خواهم بود و هیچ دخالتی در کار او نخواهم داشت.

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مراسم معارفه آقای مصطفی متدین، مدیرعامل باشگاه استقلال، امروز (۹ آبان) از ساعت ۱۰:۳۰ با حضور اهالی رسانه آغاز شد.

علی تاجرنیا، سرپرست مدیرعاملی پیشین باشگاه استقلال در مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل جدید این باشگاه، اظهار داشت: از این به بعد در کنار آقای متدین هستم و هیچ دخالتی در کار او ندارم و این موضوع را تاکید می‌کنم، پیش از این هم از آقای شریعتمداری خواستم حکم تام الاختیاری را از حکم بنده بردارد.

وی گفت: از ابتدا هم قرار نبود سرپرستی مدیرعاملی استقلال طولانی شود، اما جنگ ۱۲ روزه و سپس جنگ رمضان باعث شد به مدت ۱۴ ماه در این سمت به باشگاه استقلال خدمت کنم من هیچ وقت به دنبال مدیرعاملی نبوده و نیستم.