به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، کشاورزان زهک با تغییر الگوی کشت پس از برداشت گندم و جو، ۸۰۰ هکتار از اراضی خود را به کشت خربزه نارس یا پشمک اختصاص داده‌اند.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان زهک گفت: تغییر الگوی کشت در شهرستان زهک و حرکت به سمت تولید محصولات متناسب با شرایط منطقه زمینه کشت این محصول را فراهم کرده است.

علیرضا سرگزی افزود: این محصول علاوه بر تأمین بازار، به ایجاد درآمد و اشتغال در مناطق روستایی کمک می‌کند.

وی گفت: پیش‌بینی‌شده از این اراضی از هر هکتار حدود پنج تن خربزه نارس پشمک برداشت شود.

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان زهک، با اشاره به تداوم خشکسالی و کاهش بارندگی با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع آب افزود: بیش از ۶۰ درصد از اراضی زیر کشت پشمک، به سامانه‌های آبیاری تحت فشار شامل آبیاری قطره‌ای و تیپ مجهز شده‌اند که این اقدام با هدف کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری تولید انجام شده است.

سرگزی ادامه داد: محصول تولیدی زهک علاوه بر تأمین نیاز بازار محلی و شهر‌های سیستان و بلوچستان، به استان‌های خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: رونق کشت و عرضه این محصول، زمینه ایجاد اشتغال فصلی برای صد‌ها نفر از جوانان و بانوان منطقه را فراهم کرده و به تقویت درآمد خانوار‌های روستایی کمک می‌کند.