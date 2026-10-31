متخصصان حوزه پوست و روماتولوژی ضمن تأکید بر ماهیت چندوجهی بیماری پسوریازیس، درباره عدم شناخت جامعه از عوارض غیرپوستی این بیماری هشدار دادند. به گفته آنها، پسوریازیس می‌تواند مفاصل، قلب، چشم و دستگاه گوارش را نیز درگیر کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در جریان همایش آگاهی‌رسانی روز جهانی پسوریازیس، طی نشست تخصصی با حضور سیدسمانه میرواحدی (مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران پسوریازیس)، لیدا شعشعانی (فوق‌تخصص روماتولوژی) و مریم نسیمی (متخصص پوست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)، ابعاد مختلف این بیماری، عوامل تشدیدکننده و ضرورت توجه به درگیری سایر اندام‌های بدن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

ریشه‌های ژنتیکی و نقش عوامل محیطی

سیدسمانه میرواحدی، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران پسوریازیس، با تعریف این بیماری به عنوان یک اختلال خودایمنی و التهابی، اشاره کرد که اگرچه پسوریازیس عمدتاً با عوارض پوستی مانند ضایعات قرمز و پوسته‌ریزی شناخته می‌شود، اما می‌تواند در مراحل پیشرفته با کاهش کیفیت زندگی، فعالیت‌های روزمره را مختل کرده و اندام‌های داخلی از جمله قلب، چشم و مفاصل را نیز درگیر کند. وی افزود که بیماران ممکن است علاوه بر علائم پوستی، با درد‌های مفصلی (دست، پا و لگن)، کمردرد و خشکی چشم نیز دست و پنجه نرم کنند.

میرواحدی با تبیین نقش عوامل ژنتیکی و محیطی افزود: وجود زمینه ژنتیکی لزوماً به معنای بروز حتمی بیماری نیست، بلکه عوامل محیطی می‌توانند ماشه بروز آن را بکشند. از جمله این عوامل می‌توان به مصرف برخی داروها، استرس‌های شدید و شوک‌های عصبی اشاره کرد. وی همچنین بر اهمیت اصلاح سبک زندگی، مدیریت استرس و پرهیز از مصرف بی‌رویه غذا‌های ناسالم تأکید کرد و خاطرنشان نمود که در موارد لزوم، متخصصان پوست و روماتولوژی برای حمایت روانی، بیماران را به روان‌پزشکان یا مشاوران ارجاع می‌دهند. وی در نهایت با اشاره به نبود آمار‌های دقیق در ایران، خاطرنشان کرد که بر اساس آمار‌های جهانی، شیوع این بیماری بین ۲ تا ۳ درصد جمعیت است.

تمایز درد‌های التهابی از درد‌های مکانیکی

لیدا شعشعانی، فوق‌تخصص روماتولوژی، با اشاره به اینکه این بیماری پیش‌تر با نام «صدف» (به دلیل ظاهر سفید و براق پوسته‌ها) شناخته می‌شد، تأکید کرد که امروزه مشخص شده پسوریازیس می‌تواند مفاصل، استخوان‌ها، عضلات، دستگاه گوارش، چشم و حتی سیستم عروقی و قلب را نیز درگیر کند. وی اعلام کرد که دست‌کم یک‌پنجم بیماران مبتلا به تظاهرات پوستی، دچار درگیری‌های روماتولوژیک یا عوارض عمومی دیگر هستند و لذا ارزیابی دقیق آنها ضروری است.

شعشعانی با اشاره به چالش‌های تشخیص، تصریح کرد که بسیاری از بیماران درد‌های التهابی لگن خود را به دلیل شناخت بیشتر مردم از بیماری‌های دیسک، با مشکل دیسک اشتباه می‌گیرند. وی برای تشخیص بهتر، ویژگی‌های درد‌های التهابی را تشریح کرد: این درد‌ها معمولاً به‌صورت متناوب در لگن (راست یا چپ) بروز می‌کنند، با استراحت تشدید شده و با فعالیت بهبود می‌یابند. همچنین خشکی و دشواری حرکت هنگام برخاستن از صندلی یا پس از نشستن طولانی، از نشانه‌های مهم این درگیری است. وی افزود وجود علائم همراه مانند التهاب چشم، مشکلات گوارشی یا زخم‌های دهانی (آفت) نیز در بررسی احتمال بیماری اهمیت دارد.

این متخصص با اشاره به اینکه شیوع بیماری در زنان و مردان تقریباً برابر است، اما برخی بیماری‌های التهابی ستون فقرات (مانند اسپوندیلیت آنکیلوزان) در مردان بیشتر دیده می‌شود، بر ضرورت جستجوی اطلاعات از منابع علمی معتبر و پرهیز از مطالب شبه‌علمی تأکید کرد.

پسوریازیس فقط پوست را درگیر نمی‌کند؛ از قلب و دستگاه گوارش تا چشم

مریم نسیمی، متخصص پوست و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، نیز در این همایش با تأکید بر اینکه پسوریازیس همچنان در میان بسیاری از مردم به‌عنوان یک بیماری صرفاً پوستی شناخته می‌شود، اظهار کرد: این بیماری می‌تواند به سایر اندام‌های بدن نیز آسیب برساند و شناخت آن نباید به تظاهرات پوستی محدود شود.

وی افزود: با ارتقای دانش و اطلاعات پزشکان، ابعاد مختلف بیماری و تأثیر آن بر جنبه‌های گوناگون زندگی بیماران، از مسائل روحی و روانی گرفته تا روابط و مسائل شخصی، بهتر شناخته می‌شود.

نسیمی با تأکید بر ضرورت افزایش آگاهی عمومی گفت: آگاهی بیشتر مردم درباره این بیماری می‌تواند روند شناسایی و درمان را تسهیل کند.

این متخصص پوست با اشاره به الگوی درگیری بیماری ادامه داد: حدود ۸۰ درصد تظاهرات پسوریازیس در ابتدا در پوست بروز می‌کند، اما در ۲۰ درصد موارد ممکن است پوست اصلاً درگیر نشود.

وی تاندون‌ها، قلب، دستگاه گوارش و بافت همبند چشم را از جمله بخش‌هایی دانست که ممکن است در جریان این بیماری درگیر شوند.

نسیمی استرس، تروما، عفونت‌های ویروسی، مصرف برخی دارو‌ها و سبک زندگی ناسالم را از مهم‌ترین عوامل مؤثر در بروز یا تشدید پسوریازیس برشمرد.

وی در تشریح سازوکار ایجاد ضایعات پوستی این بیماری توضیح داد: پوست بافتی زنده است که سلول‌های آن به‌طور مداوم تکثیر و جایگزین می‌شوند. در شرایط طبیعی، فرایند تولید تا از بین رفتن سلول‌های پوستی حدود یک ماه طول می‌کشد، اما در بیماران مبتلا به پسوریازیس این روند با سرعت بیشتری انجام می‌شود و سلول‌های پوستی از نظر عملکرد و ظاهر با سلول‌های طبیعی تفاوت دارند.

این استاد دانشگاه افزود: در اثر این اختلال، عملکرد طبیعی پوست دچار مشکل می‌شود و تجمع سلول‌ها به ضخیم شدن پوست و ایجاد ضایعات پوسته‌دار منجر می‌شود.

وی با اشاره به آمار جهانی شیوع پسوریازیس گفت: برآورد‌های جهانی، میزان شیوع این بیماری را بین یک تا سه درصد نشان می‌دهد و در سال‌های گذشته ارقام مختلفی از جمله ابتلای ۵۰ میلیون نفر در جهان به این بیماری مطرح شده است.

نسیمی در پایان خاطرنشان کرد: آمار دقیق و رسمی از میزان شیوع پسوریازیس در ایران وجود ندارد، اما پیش‌بینی می‌شود میزان شیوع آن در کشور نیز حدود یک تا دو درصد باشد.