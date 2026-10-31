به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، هادی عزیزی گفت: کشت گندم آبی و دیم در استان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون با توجه به بارش‌های مناسب پاییزه به ترتیب ۵۰ و ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال افزایش یافت.

وی افزود: سطح کشت جو نیز در این مدت افزایش یافته به طوری که سه هزار و ۴۰۰ هکتار جو آبی و هزار و ۵۲۲ هکتار جو دیم در استان کشت شده که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب ۱۵۳ و ۶۰۰ درصد رشد دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: در بخش دانه‌های روغنی نیز تاکنون ۱۵۰ هکتار کلزای آبی و ۷۷ هکتار کلزای دیم کشت شده که به ترتیب ۱۵۰ و ۱۰۰ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

عزیزی ادامه داد: کشاورزان استان همچنین امسال ۱۵ هکتار چغندرقند پاییزه کشت کرده‌اند، در حالی که سال گذشته کشت این محصول در استان انجام نشده بود.

وی با اشاره به شرایط مناسب بارندگی در پاییز امسال اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری حدود ۲۳۹ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان‌شمالی به کشت محصولات پاییزه اختصاص یابد.

عزیزی افزود: بر اساس برنامه ابلاغی، سطح کشت گندم آبی ۴۸ هزار هکتار و گندم دیم ۱۰۵ هزار هکتار تعیین شده است.

وی ادامه داد: همچنین سطح ابلاغی کشت جو آبی ۲۳ هزار و ۳۷ هکتار و جو دیم ۳۲ هزار هکتار است و برنامه‌ریزی و پیگیری برای تحقق این سطوح ادامه دارد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی از توزیع یک‌هزار و ۷۲۳.۵ تن بذر گندم و ۲۶۶ تن بذر جو تا پایان مهرماه امسال خبر داد و گفت: تامین و توزیع بذر مورد نیاز کشاورزان متناسب با زمان کشت و شرایط اقلیمی مناطق مختلف استان انجام می‌شود.

عزیزی اظهار کرد: در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، چهار هزار و ۲۸۰ تن بذر گندم خریداری شد.

وی افزود: میزان خرید بذر جو نیز در این مدت یک‌هزار و ۳۵۵ تن بوده که تاکنون ۲۶۶ تن آن برای کشت در مزارع آبی توزیع شده است.

وی خاطرنشان کرد: توزیع بذر جو برای مزارع دیم تاکنون انجام نشده و پیگیری‌های لازم با توجه به شرایط اقلیمی و زمان آغاز کشت در حال انجام است.