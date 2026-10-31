دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان حفاظت محیط زیست از شناسایی فرد مظنون به قاچاق توله‌خرس‌های سیاه بلوچی خبر داد و اعلام کرد تلاش‌ها برای دستگیری او ادامه دارد.



به گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، این دفتر در اطلاعیه‌ای درباره انتشار تصاویر توله‌خرس‌های سیاه بلوچی در فضای مجازی اعلام کرد: تصاویر منتشرشده مربوط به چند ماه گذشته است و سازمان حفاظت محیط زیست از زمان اطلاع از موضوع، پیگیری‌های لازم را برای شناسایی عوامل دخیل و برخورد با متخلفان آغاز کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، در دو هفته گذشته نیز ستاد مقابله با قاچاق کشور در دو جلسه اختصاصی، پرونده‌های مرتبط با قاچاق حیات‌وحش، به‌ویژه گونه خرس سیاه، و راهکار‌های تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها را بررسی کرده است.

سازمان حفاظت محیط زیست با تأکید بر ادامه پیگیری‌ها تا دستگیری متهم و برخورد قانونی با عوامل دخیل، مقابله با قاچاق حیات‌وحش را نیازمند همکاری دستگاه‌های نظامی، انتظامی، امنیتی و قضایی دانست.

در این اطلاعیه همچنین بر تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی برای مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق حیات‌وحش تأکید شده است.