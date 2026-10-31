\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0631\u0636\u0648\u06cc \u0627\u0647\u0627\u0644\u06cc \u0645\u062d\u0644\u0647 \u0637\u0644\u0627\u0628 \u0645\u0634\u0647\u062f \u062f\u0631 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u06cc \u062e\u0648\u062f\u062c\u0648\u0634 \u0648 \u0645\u0631\u062f\u0645\u06cc\u060c \u06a9\u0645\u06a9\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0642\u062f\u06cc \u0648 \u063a\u06cc\u0631\u0646\u0642\u062f\u06cc \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0645\u0627\u06cc\u062a \u0627\u0632 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u0627\u0647\u062f\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u00a0\n\u0627\u0631\u0632\u0634 \u0631\u06cc\u0627\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u06a9\u0645\u06a9\u0647\u0627 \u06f3 \u0645\u06cc\u0644\u06cc\u0627\u0631\u062f \u062a\u0648\u0645\u0627\u0646\u060c \u0634\u0627\u0645\u0644 \u06f1\u06f1\u06f0 \u06af\u0631\u0645 \u0637\u0644\u0627 \u0648 \u0648\u062c\u0647 \u0646\u0642\u062f \u0628\u0648\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0628\u0647 \u0645\u0633\u0626\u0648\u0644\u0627\u0646 \u0647\u0648\u0627\u0641\u0636\u0627\u06cc \u0633\u067e\u0627\u0647 \u067e\u0627\u0633\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u062f\u0627\u062f\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\n \n\u062f\u0627\u0646\u0644\u0648\u062f\n\n\u00a0\n\u200c