معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع حفاظت محیط زیست استان تهران، با تأکید بر ضرورت حفظ امنیت زیستگاه‌ها و توسعه پایش هوشمند و مستمر مناطق تحت مدیریت، گفت: کنترل ورود و خروج افراد، مقابله با شکار و صید غیرمجاز و تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات حفاظتی، از مهم‌ترین عوامل بهبود شرایط زیستی گونه‌های جانوری و افزایش جمعیت حیات وحش است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، داود قاسم زاده، در روز ملی محیط بان، با حضور در پاسگاه‌های محیط بانی منطقه حفاظت شده کویر ورامین، ضمن تبریک این روز به محیط بانان استان، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه روزی آنان قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش مهم محیط بانان در حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور گفت: این نیرو‌های شجاع، ضامن بقای حیات وحش و مدافع طبیعت هستند که با وجود دشواری‌های فراوان، در دل کوه‌ها و کویرها، بی وقفه از زیستگاه‌های ارزشمند کشور حفاظت و حراست می‌کنند.

قاسم زاده تصریح کرد: محیط بانان با وجود محدودیت‌ها و مشکلات موجود، به صورت مستمر در عرصه‌های طبیعی حضور دارند و با احساس مسئولیت و تعهد مثال زدنی، وظیفه خطیر حفاظت از زیستگاه‌های طبیعی را دنبال می‌کنند.

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و منابع حفاظت محیط زیست استان تهران خاطرنشان کرد: منطقه حفاظت شده کویر از مهم‌ترین زیستگاه‌های حیات وحش در جنوب شرق استان تهران به شمار می‌رود و حفاظت مؤثر از این منطقه، نقش بسزایی در حفظ تنوع زیستی، پایداری اکوسیستم و صیانت از سرمایه‌های طبیعی کشور دارد؛ از این رو، اجرای برنامه‌های پایش و حفاظت از این منطقه با جدیت ادامه خواهد یافت.



