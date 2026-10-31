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امیر سرتیپ اکرمینیا به سران دولت تروریستی آمریکا هشدار داد: اگر ماجراجویی جدیدی انجام دهید جغرافیای جنگ را گسترده میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی ارتش در صفحه مجازی اش با اشاره به سابقه سیاه رئیس جمهور آمریکا در خیانت به دیپلماسی، نوشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران بیاعتماد و بیاعتنا به اقدامات دشمن، بیوقفه در حال ارتقا آمادگیهای رزمی خود است.
امیر سرتیپ اکرمینیا از اشراف و رصد کامل بر تحرکات آمریکا در منطقه غرب آسیا خبر داد و هشدار داد: اگر رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تهدید و تطمیع صهیونیستها دست به ماجراجویی دیگری در منطقه بزند، بیتردید آتش جنگ جغرافیای گستردهتری را در بر خواهد گرفت و پایان جنگ به دست او نخواهد بود.