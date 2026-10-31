به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی ارتش در صفحه مجازی اش با اشاره به سابقه سیاه رئیس جمهور آمریکا در خیانت به دیپلماسی، نوشت: ارتش جمهوری اسلامی ایران بی‌اعتماد و بی‌اعتنا به اقدامات دشمن، بی‌وقفه در حال ارتقا آمادگی‌های رزمی خود است.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا از اشراف و رصد کامل بر تحرکات آمریکا در منطقه غرب آسیا خبر داد و هشدار داد: اگر رئیس جمهور آمریکا بار دیگر با تهدید و تطمیع صهیونیست‌ها دست به ماجراجویی دیگری در منطقه بزند، بی‌تردید آتش جنگ جغرافیای گسترده‌تری را در بر خواهد گرفت و پایان جنگ به دست او نخواهد بود.