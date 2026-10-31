به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالی‌زاده، امروز شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ در جلسه جذب اعتبارات گفت: در سال گذشته میزان جذب اعتبارات استان بالای ۹۹ درصد بوده و دستگاه‌ها پای کار آمدند و جلسات مستمری تشکیل شد.

وی با اشاره به تعداد جلسات برگزارشده افزود: حدود ۴۰ جلسه تشکیل دادیم تا این جذب بتواند در حد بالایی باشد و اولویت ما تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام است؛ هر پروژه‌ای که درصد کمتری برای تکمیل آن باقی مانده باشد، در اولویت قرار دارد.

استاندار خوزستان با اشاره به راه‌های افزایش بودجه و امکانات مالی تصریح کرد: راه‌های مختلف افزایش بودجه و مقدورات مالی بررسی شد که شامل مولدسازی، مسئولیت‌های اجتماعی، اوراق مالی جدید از جمله سکوک، اوراق مرابحه، اوراق مشارکت، حق آلایندگی، مازاد درآمد‌های مالیاتی و سایر موارد است.

موالی‌زاده با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش تخصیص اعتبارات خاطرنشان کرد: با رئیس سازمان برنامه و بودجه و بخش‌های مختلف این سازمان صحبت کردم تا تخصیص اعتبارات استان افزایش پیدا کند و از سوی دیگر، جذب اعتبارات نیز با جدیت دنبال می‌شود.

وی با تأکید بر انتقال اعتبارات به دستگاه‌های فعال‌تر اظهار داشت: لازم است انتقالی صورت بگیرد و اعتبارات به دستگاه‌هایی که فعال‌تر هستند تخصیص داده شود تا بتوانیم امکانات مالی استان را برای اجرای پروژه‌های عمرانی از جمله از طریق مولدسازی افزایش دهیم و شاهد تکمیل هرچه سریع‌تر طرح‌های نیمه‌تمام باشیم.