به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سعید حیبا گفت: پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی حق الزحمه کار دانشجویی و همیار دانشجو در شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مطرح و تصویب شد و وزیر علوم نیز آن را ابلاغ کرده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان همچنین خاطر نشان کرد: هم اکنون مصوبه افزایش حق الزحمه کار دانشجویی و همیار دانشجو به هیئت امنای دانشگاه‌ها رفته است؛ چراکه مسائل مالی دانشگاه‌ها باید در هیئت امنا نیز مطرح شود.

معاون وزیر علوم ابراز امیدواری کرد: هیئت امنای دانشگاه‌ها هرچه سریع‌تر جلسات مربوط را برگزار کنند تا این افزایش اجرایی شده و پس از تأیید در هیأت امنای دانشگاه‌ها به دانشجویان خود اعلام خواهند داشت.

وی همچنین در خصوص «ردا کارت» نیز گفت: یکی از برنامه‌های مهم ما در حوزه رفاه دانشجویان، ایجاد یک زیست‌بوم یکپارچه برای ارائه خدمات رفاهی است که این موضوع در قالب «ردا کارت» رفاه دانشجویان ایران دنبال می‌شود. هدف ما این است که دانشجو برای دریافت خدمات رفاهی با سامانه‌های متعدد و فرآیند‌های پراکنده مواجه نباشد و بتواند از یک پنجره واحد به مجموعه‌ای از خدمات مورد نیاز خود دسترسی پیدا کند.

وی افزود: «ردا کارت» صرفاً یک کارت یا یک سامانه جدید نیست؛ بلکه نگاه ما ایجاد یک زیست‌بوم الکترونیکی یکپارچه در حوزه خدمات رفاهی دانشجویان است. در این زیست‌بوم، مجموعه‌ای از خدمات از جمله تغذیه، خدمات فروشگاهی، ورزشی، مالی، خوابگاهی، درمان و مشاوره، حمل‌ونقل، آموزش و مهارت‌آموزی، گردشگری، فرهنگی و خدمات مرتبط با دانشجویان بین‌الملل پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: در طراحی «ردا کارت» تلاش کرده‌ایم از ظرفیت‌های موجود در زیست‌بوم الکترونیک کشور نیز استفاده کنیم. به جای آنکه همه خدمات از ابتدا به‌صورت مستقل ایجاد شود، امکان اتصال به پلتفرم‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات معتبر و همچنین پذیرندگان بومی پیرامون دانشگاه‌ها فراهم خواهد شد تا دانشجویان بتوانند از ظرفیت‌های موجود کشور نیز بهره‌مند شوند.

حبیبا درباره روند اجرای این طرح گفت: تفاهم‌نامه مربوط به اجرای «ردا کارت» منعقد شده است و پس از آن، عملیات اجرایی طرح آغاز می‌شود.

وی تأکید کرد: در اجرای این طرح، تلاش ما این است که از یک مدل چابک، تدریجی و شبکه‌ای استفاده کنیم؛ مدلی که ضمن ایجاد تحول در خدمات رفاهی، بار اجرایی و مالی غیرضروری به دانشگاه‌ها تحمیل نکند. سازمان امور دانشجویان و صندوق رفاه دانشجویان در این فرآیند نقش سیاست‌گذار، تسهیل‌گر و ناظر را بر عهده خواهند داشت و دانشگاه‌ها نیز به‌عنوان بهره‌بردار و تسهیل‌گر محلی، در بومی‌سازی خدمات و نظارت بر کیفیت ارائه آنها مشارکت خواهند داشت.

رئیس سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: آنچه برای ما اهمیت دارد، بهبود تجربه زندگی دانشجویی و کاهش دغدغه‌های رفاهی دانشجویان است. می‌خواهیم دانشجو در هر نقطه از کشور بتواند با دسترسی ساده‌تر، شفاف‌تر و عادلانه‌تر از خدمات رفاهی استفاده کند و در نهایت یک پنجره واحد برای دسترسی به خدمات رفاهی و اتصال تدریجی به سامانه‌ها و ظرفیت‌های خدماتی دانشگاه‌ها شکل بگیرد. «ردا کارت» را باید گامی در مسیر تحول دیجیتال خدمات رفاهی دانشجویان دانست.