به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در جلسه شورای تأمین مسکن استان گفت: متقاضیانی که آورده خود را تکمیل کرده‌اند، می‌توانند برای انتخاب واحد به محل پروژه مراجعه کنند.

او با اشاره به شتاب گرفتن روند اجرای طرح‌های نهضت ملی مسکن گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده در سطح استان و ملی، این دو پروژه که مدتی با کندی مواجه بودند، اکنون پیشرفت خوبی دارند و تلاش می‌شود واحد‌ها تا پایان سال به متقاضیان تحویل شود.

استاندار همدان همچنین از پیشرفت طرح ۶۰۰ واحدی همدان خبر داد و افزود: فاز نخست این طرح شامل ۱۴۴ واحد، با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد، وارد مرحله جدیدی از تأمین منابع مالی شده و استان همدان در تأمین سهم صندوق مربوط به این طرح، رتبه دوم کشور را کسب کرده است.

ملانوری شمسی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های مسکن گفت: با وجود تحرک ایجادشده در بخش ساخت‌وساز و تأمین زیرساخت‌ها، افزایش هزینه‌های ساخت و کاهش توان پرداخت متقاضیان، ضرورت تلاش و هماهنگی بیشتر دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها را دوچندان کرده است.

او با اشاره به اهمیت اجرای همزمان خدمات زیربنایی و روبنایی افزود: هدف، صرفاً ساخت واحد مسکونی نیست؛ بلکه باید شرایط زندگی مناسب، از جمله دسترسی به مدرسه، مراکز بهداشتی، خدمات انتظامی و سایر امکانات مورد نیاز نیز برای ساکنان فراهم شود.

استاندار همدان همچنین پویش «سرپناه» را فرصتی برای مشارکت‌های مردمی در تأمین مسکن نیازمندان دانست و گفت: کمک‌های خرد و کوچک مردم می‌تواند زمینه‌ساز اقدامات بزرگ در تکمیل واحد‌های مسکونی و خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار باشد.

ملانوری شمسی در ادامه از برنامه‌ریزی برای توسعه خدمات روبنایی در طرح کوی پرواز خبر داد و گفت: هشت واحد آموزشی شامل شش مدرسه عادی و دو مدرسه طیبه برای این طرح در نظر گرفته شده است. همچنین مقدمات احداث کلانتری و مسجد فراهم شده و وضعیت خدمات بهداشتی و درمانی نیز در این جلسه تعیین تکلیف شده است.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان همدان نیز با اشاره به مصوبات جلسه گذشته درباره تسهیلات متمم ۸۵۰ میلیون تومانی گفت: در طرح کوی پرواز و طرح ۶۰۰ واحدی همدان، روند پیگیری وضعیت متقاضیان باقی‌مانده در حال انجام است.

حسن ظفری افزود: از مجموع ۱۰ متقاضی باقی‌مانده، با پیگیری‌های انجام‌شده ۸ نفر برای ادامه فرایند اقدام کرده‌اند که برای چهار نفر کارت قسط صادر شده و چند نفر دیگر نیز قول داده‌اند مراحل کار خود را تکمیل کنند.

او با اشاره به باقی ماندن دو متقاضی گفت: یکی از این افراد به دلیل مشکلات و معوقات بانکی با محدودیت مواجه است و موضوع از طریق بانک مسکن به مرکز ارسال شده و منتظر اعلام نتیجه هستیم که در صورت موافقت بانک مرکزی، آمادگی لازم برای ادامه فرایند و تعیین تکلیف این متقاضی وجود دارد.

مدیرکل کمیته امداد استان همدان نیز از اجرای پویش «سرپناه» برای تأمین منابع تکمیل واحد‌های مسکونی نیمه‌تمام خبر داد و گفت: تاکنون بیش از ۲۰ میلیارد تومان کمک نقدی و غیرنقدی برای این منظور جمع‌آوری شده است.

همچنین برگزاری گلریزان‌های شهرستانی با همکاری فرمانداران، ائمه جمعه و خیران برای تأمین منابع بیشتر و تکمیل واحد‌های مسکونی نیازمندان در دستور کار قرار دارد.