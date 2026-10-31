رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان شهرستان‌های استان تهران از برگزاری راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در ۴۳ شهر و بخش استان خبر داد و مسیر‌های برگزاری این مراسم در ۱۵ شهرستان را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی شهرستان‌های استان تهران،در تشریح برنامه‌های راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان‌های استان اظهار کرد: امسال راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به‌عنوان نماد ظلم‌ستیزی و انزجار ملت ایران از مستکبران عالم، از اهمیت دوچندانی برخوردار است.

وی افزود: ملت ایران با حضور پرشور خود در راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، بار دیگر انزجار خود را از استکبار جهانی به نمایش گذاشته و نشان خواهند داد که پیرو فرامین خلف صالح رهبر شهید، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) هستند.

رئیس ستاد بزرگداشت یوم‌الله ۱۳ آبان شهرستان‌های استان تهران با اعلام مسیر‌های راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی گفت: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در ۴۳ شهر و بخش استان تهران برگزار می‌شود.

وی برپایی غرفه‌های فرهنگی، خدماتی و تبیینی را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حاشیه راهپیمایی عنوان کرد و افزود: تجلیل از خانواده شهدای دانش‌آموز جنگ رمضان، استفاده از ظرفیت دانشجویان و دانش‌آموزان در اجرای برنامه‌های ۱۳ آبان و برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و هنری از دیگر برنامه‌های این روز خواهد بود.

محمودی در ادامه مسیر‌های راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در شهرستان‌های استان تهران را به شرح زیر اعلام کرد:

شهرستان ورامین

در شهر ورامین، راهپیمایی از میدان امام حسین (ع) به سمت میدان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

در خیرآباد، مسیر راهپیمایی از آستان مقدس امامزاده طاهر و مطهر (ع) به سمت خیابان شهید زواره و در جوادآباد از میدان ایثار به سمت مصلی تعیین شده است.

شهرستان قرچک

در قرچک، راهپیمایان از میدان امام خمینی (ره) به سمت مصلی نماز جمعه حرکت خواهند کرد.

رئیس بسیج دانش‌آموزی استان تهران سخنران این مراسم خواهد بود.

شهرستان رباط کریم

در رباط کریم، مسیر راهپیمایی از بلوار آزادگان، مقابل مسجدالنبی (ص)، به سمت میدان معلم واقع در بلوار مصلی خواهد بود.

در نصیرشهر، راهپیمایان از مسجد صاحب‌الزمان (عج) به سمت خیابان چمران و در پرند از چهارراه فدک به سمت میدان استقلال حرکت می‌کنند.

شهرستان ری

در شهرری، راهپیمایی از خیابان فداییان اسلام، تقاطع خیابان امام حسین (ع) و دیلمان، به سمت میدان نماز برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین میرتاج‌الدینی، معاون مراسم و امور استان‌های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سخنران این مراسم خواهد بود.

در باقرشهر، مسیر راهپیمایی از میدان شهدا تا میدان شهید فاتحی (مقابل مصلی)، در کهریزک از میدان ایران تا انتهای خیابان شهید سلیمانی (محل تجمعات) و در خاورشهر از میدان شهدا تا مقبره‌الشهدا تعیین شده است.

همچنین در قلعه‌نو، راهپیمایان از مقابل دفتر امام جمعه به سمت میدان شهدای رمضان شهر قلعه‌نو حرکت خواهند کرد.

در قیامدشت، مسیر راهپیمایی از مسجد جامع‌الزهرا (س) به سمت خیابان شهید بهشتی و خیابان ولیعصر (عج) و سپس میدان شهرداری خواهد بود.

در حسن‌آباد فشافویه نیز راهپیمایی از بلوار امام خمینی (ره) به سمت مصلای امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

شهرستان شهریار

در شهریار، مسیر راهپیمایی از خیابان ولیعصر (ع) به سمت خیابان انقلاب و سپس میدان شهدای گمنام تعیین شده است.

در اندیشه، راهپیمایان از چهارراه میلاد به سمت مجموعه ورزشی ایثار حرکت می‌کنند.

در باغستان، مسیر حرکت از خادم‌آباد، خیابان دوم اصلی، به سمت میدان خاتم‌النبیین خواهد بود.

همچنین در وحیدیه، راهپیمایی از چهارراه ۹ دی به سمت میدان شاهد و در شهر فردوسیه از میدان منصوریان به سمت مزار شهدای گمنام برگزار می‌شود.

شهرستان شمیرانات

در لواسانات، راهپیمایی از میدان امام خمینی (ره) به سمت جاده کند و سپس بازگشت به میدان امام (ره) برگزار خواهد شد.

در رودبار قصران نیز راهپیمایان از میدان امام خمینی (ره) به سمت مصلی حرکت می‌کنند.

شهرستان فیروزکوه

در فیروزکوه، مسیر راهپیمایی از میدان امام خمینی (ره)، مقابل ایران‌خودرو، به سمت میدان معلم تعیین شده است.

در ارجمند نیز راهپیمایی از گلزار شهدا به سمت مدرسه شهید احمد اسفندیار برگزار می‌شود.

شهرستان پاکدشت

در پاکدشت، راهپیمایان از میدان آزادگان (شعبه) به سمت میدان شهید امام خامنه‌ای (ره) (معلم) حرکت خواهند کرد.

در شریف‌آباد نیز مسیر راهپیمایی از میدان ولیعصر (عج) به سمت خیابان طالقانی و سپس مقبره شهدای شریف‌آباد خواهد بود.

شهرستان پیشوا

در پیشوا، راهپیمایی از مسجد جامع امام خمینی (ره) و میدان ۹ دی به سمت میدان شهرداری و سپس حرم مطهر حضرت جعفربن موسی‌الکاظم (ع) برگزار می‌شود.

شهرستان بهارستان

در گلستان، مسیر راهپیمایی از فلکه دوم گلستان به سمت مصلای حضرت صاحب‌الزمان (عج) تعیین شده است.

در نسیم‌شهر نیز راهپیمایان از میدان شهید رجایی به سمت میدان شهدای هفت‌تیر حرکت خواهند کرد.

شهرستان اسلامشهر

در اسلامشهر، راهپیمایی از درِ سپاه ناحیه سیدالشهدا (ع) تا مقابل دارالقرآن شهرداری برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام کرمی، مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تهران، سخنران این مراسم خواهد بود.

در واوان، مسیر راهپیمایی از میدان شهرداری به سمت میدان امام خمینی (ره)، در چهاردانگه از مقابل اداره آموزش و پرورش به سمت دفتر امام جمعه چهاردانگه و در احمدآباد مستوفی از مقابل مصلی به سمت میدان امام حسین (ع) تعیین شده است.

شهرستان دماوند

در دماوند، راهپیمایی از میدان امام خمینی (ره) به سمت مصلای شهر دماوند برگزار خواهد شد.

در آبسرد، راهپیمایان از میدان غدیر به سمت بلوار امام (ره) و سپس میدان شهید فهمیده حرکت می‌کنند.

در رودهن نیز مسیر راهپیمایی از مسجد حضرت علی‌ابن‌ابی‌طالب (ع)، واقع در بلوار امام خمینی (ره)، به سمت میدان سپاه خواهد بود.

شهرستان قدس

در شهرقدس، راهپیمایی از میدان مصلی به سمت میدان امام خامنه‌ای (ره) برگزار می‌شود.

شهرستان ملارد

در ملارد، مسیر راهپیمایی از بلوار الغدیر به سمت مسجد خاتم‌الانبیا (ص) تعیین شده است.

در صفادشت نیز راهپیمایان از خیابان ولیعصر (عج) به سمت میدان نبی‌اکرم (ص) و گلزار شهدای گمنام حرکت خواهند کرد.

شهرستان پردیس

در پردیس و جاجرود، راهپیمایی از میدان فلسطین به سمت میدان امام رضا (ع) برگزار می‌شود.

در بومهن نیز مسیر راهپیمایی از مسجد جامع اهل‌بیت (ع) به سمت میدان امام رضا (ع) خواهد بود.

محمودی در پایان از عموم مردم انقلابی شهرستان‌های استان تهران دعوت کرد تا به‌صورت خانوادگی در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شرکت کنند و بار دیگر برگ زرینی را در آلبوم افتخارات مردم این استان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی ثبت و ضبط کنند.