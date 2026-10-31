مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نقده با اعلام تخصیص ۳۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت محصولات پاییزه، بر لزوم مدیریت بهینه مصرف آب و استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده برای مقابله با اثرات اقلیمی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نقده، افزود: امسال ۳۰ هزار هکتار از اراضی این شهرستان به کشت پاییزه شامل محصولات استراتژیک گندم، جو و نخود اختصاص یافته است.

کریم ابراهیم‌زاده، با اشاره به بازه زمانی کشت، تصریح کرد: فصل کشت پاییزه از ۲۰ مهرماه آغاز شده و تا ۱۰ آبان ادامه دارد. با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره پدیده “ال‌نینو”، به کشاورزان توصیه می‌شود برای بهره‌گیری حداکثری از بارش‌های احتمالی، در زمان‌بندی مناسب اقدام به کشت کنند.

ابراهیم‌زاده همچنین بر نقش ترویج جهاد کشاورزی در ارتقای سطح بهره‌وری تأکید کرد و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی در زمینه آماده‌سازی زمین، انتخاب بذر مناسب و مدیریت کشت، با هدف افزایش عملکرد و کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار گرفته است.

وی در پایان با اشاره به تأمین بذر‌های اصلاح‌شده، افزود: در سال جاری، بذر‌های اصلاح‌شده‌ای نظیر نگین، سالار، پیشگام و میهن در مزارع این شهرستان کاشته شده‌اند که با تکیه بر دانش روز کشاورزی، امید می‌رود شاهد محصولی پربارتر در سال آینده باشیم.