به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نخستین جشنواره ملی فیلم دانشجویی آینه از ۲۳ تا ۲۷ آبان در دانشگاه صدا و سیما برگزار می‌شود.

در این جشنواره، تولیدات دانشجویان سراسر کشور در بخش‌های فیلم مستند، فیلم داستانی، پویانمایی، برنامه تلویزیونی و فیلمنامه ساخته نشده داوری می‌شود.

رادیو سلامت «مثبت ۱۲» را شنبه و دوشنبه هر هفته، ساعت ۰۹:۳۰ پخش می‌کند.این برنامه می‌کوشد فرصتی برای شنیدن، فهمیدن و ساختن رابطه‌ای عمیق‌تر میان والدین و نوجوانان فراهم کند.

پخش مجموعه «ماه عسل» پس از پایان مجموعه «دیوار دفاعی» از شبکه سه آغاز می‌شود. این مجموعه طنز داستان اتفاقاتی است که برای چند دانشجو در مراسم ازدواج دانشجویی روی می‌دهد. ماه عسل آخرین مجموعه تلویزیونی با بازی زنده‌یاد اکبر عبدی است.

شبکه مستند «صحاری ایران» را چهارشنبه هر هفته ساعت ۲۲ پخش و ساعت ۱۰ روز بعد بازپخش می کند. معرفی بکرترین کویر‌ها و بیابان های کشور موضوع این مجموعه است.