به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از فروش مستقیم ۴۲ تن کود سوپرفسفات تریپل به کشاورزان استان در مهرماه سال جاری خبر داد.

این اقدام با هدف تسهیل دسترسی بهره‌برداران به نهاده‌های مورد نیاز و حمایت از مدیریت اصولی تغذیه محصولات کشاورزی انجام می‌شود.

حمید ابراهیمی‌زاده، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس، با اشاره به اهمیت تأمین کود‌های فسفاته در بخش کشاورزی گفت: فسفر یکی از عناصر ضروری برای رشد و نمو گیاهان است که نقش مهمی در توسعه ریشه و انتقال انرژی در سلول‌های گیاهی دارد. تأمین کافی این عنصر در مراحل حساس رشد، می‌تواند به بهبود وضعیت تغذیه‌ای گیاه و افزایش کارایی تولید مؤثر کمک کند.

وی افزود : کود سوپرفسفات تریپل از کود‌های پرکاربرد در کشاورزی است که مصرف آن باید با توجه به نوع محصول، شرایط خاک و برنامه تغذیه گیاه صورت گیرد.

ابراهیمی‌زاده تأکید کرد : فروش مستقیم نهاده‌ها، راهکاری برای پاسخ‌گویی به نیاز کشاورزان و فراهم کردن زمینه استفاده بهینه از عناصر غذایی است.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی فارس همچنین بر ضرورت مدیریت مصرف کود‌های شیمیایی تأکید کرد و گفت: برای جلوگیری از مصرف بی‌رویه، کشاورزان باید با انجام آزمون خاک و بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسی، نوع و میزان دقیق کود مورد نیاز را تعیین کنند.