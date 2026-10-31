به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در نخستین بازی هفته تیم الفرزبرگ ۴ - ۱ تیم ماینتس را درهم کوبید. تیم الفرزبرگ با ۱۳ امتیاز به رده پنجم صعود کرد و تیم ماینتس با ۱۰ امتیاز هشتم است.

برنامه ادامه مسابقات به این شرح است:

* شنبه ۹ آبان:

آگزبورگ - فرایبورگ

بایرلورکوزن - اشتوتگارت

بوروسیا مونشن گلادباخ - پادربورن

شالکه - ار بی لایپزیش

وردربرمن - هوفنهایم

بایرن مونیخ - بوروسیا دورتموند (داربی آلمان یا دِر کلاسیکر)

در تاریخ داربی دِر کلاسیکر، تیم‌های بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند از سال ۱۹۶۵ تا کنون ۱۴۰ بار با هم دیدار کرده‌اند که بایرن مونیخ ۷۰ بار و دورتموند ۳۳ بار به پیروزی رسیده‌اند. در این دیدار‌ها دورتموند ۱۷۵ و بایرن ۲۷۵ گل به ثمر رسانده‌اند.

* یک شنبه ۱۰ آبان:

اونیون برلین - اف ث کلن

آینتراخت فرانکفورت - هامبورگ

در جدول تیم‌های بایرن مونیخ و بوروسیا دورتموند با ۱۷ امتیاز اول و دوم هستند و تیم‌های فرایبورگ و بایرلورکوزن با ۱۳ امتیاز در رده‌های سوم و چهارم قرار گرفتند.