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از عملیات روکش آسفالت حفاظتی هفتومان به چوپانان تا کارگاه آموزشی راهکارهای ارتباطی با نسل امروز در بویین میاندشت را در این بسته خبری بخوانید
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛
با پیگیریهای نماینده مجلس و فرماندار خوروبیابانک،عملیات روکش آسفالت حفاظتی محور روستایی هفتومان به چوپانان به طول ۱۸ کیلومتر اجرا شد.
مهدی طاهری رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان خوروبیابانک گفت: این محور به طول ۴۳ کیلومتر، یکی از مسیرهای ارتباطی جنوب شهرستان خوروبیابانک است که روستاهای جنوبی را به محور شریانی خور به نایین متصل میکند.
وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.
شهرستان خوروبیابانک بیش از ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و روستایی دارد.
کارگاه آموزشی راهکارهای ارتباطی با نسل امروز ویژه مدیران، معاونان، مشاوران، مربیان پرورشی و دبیران تربیت بدنی مدارس بویین میاندشت برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی کاظم قجاوند استاد دانشگاه وپژوهشگر حوزه خانواده به تبیین راهکارهای برقراری ارتباط مؤثر با نسل امروز پرداخت وگفت: دنیای فکری نسل جدید بسیار متفاوت از نسلهای گذشته است و گفتگوی سازنده، همدلی، اعتماد متقابل و بهکارگیری روشهای ارتباطی متناسب با نیازهای این نسل در ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت مهم بسیار موثر باشد.