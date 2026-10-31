به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛

با پیگیری‌های نماینده مجلس و فرماندار خوروبیابانک،عملیات روکش آسفالت حفاظتی محور روستایی هفتومان به چوپانان به طول ۱۸ کیلومتر اجرا شد.

مهدی طاهری رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان خوروبیابانک گفت: این محور به طول ۴۳ کیلومتر، یکی از مسیر‌های ارتباطی جنوب شهرستان خوروبیابانک است که روستا‌های جنوبی را به محور شریانی خور به نایین متصل می‌کند.

وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۳۶۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

شهرستان خوروبیابانک بیش از ۷۰۰ کیلومتر راه اصلی و روستایی دارد.

کارگاه آموزشی راهکار‌های ارتباطی با نسل امروز ویژه مدیران، معاونان، مشاوران، مربیان پرورشی و دبیران تربیت بدنی مدارس بویین میاندشت برگزار شد.

در این کارگاه آموزشی کاظم قجاوند استاد دانشگاه وپژوهشگر حوزه خانواده به تبیین راهکار‌های برقراری ارتباط مؤثر با نسل امروز پرداخت وگفت: دنیای فکری نسل جدید بسیار متفاوت از نسل‌های گذشته است و گفتگوی سازنده، همدلی، اعتماد متقابل و به‌کارگیری روش‌های ارتباطی متناسب با نیاز‌های این نسل در ارتقای کیفیت فرآیند تعلیم و تربیت مهم بسیار موثر باشد.