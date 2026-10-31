عملیات بارگیری و خروج محموله ۷۳ هزار تنی دانه روغنی سویا در بندر شهید بهشتی چابهار با پیگیری‌های قضایی و صدور دستورات لازم از سوی دادستان عمومی و انقلاب چابهار، آغاز شد.

آغاز بارگیری ۷۳ هزار تن دانه روغنی سویا پس از دو و نیم ماه توقف در چابهار

آغاز بارگیری ۷۳ هزار تن دانه روغنی سویا پس از دو و نیم ماه توقف در چابهار

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان چابهار گفت: عملیات انتقال این محموله پس از حدود دو ماه و نیم توقف آغاز شد.

محمد پناهیان گفت: در راستای صیانت از حقوق عامه و نظارت بر تعیین تکلیف کالا‌های اساسی، این محموله ۷۳ هزار تنی که حدود دو ماه و نیم در انبار‌های بندر باقی مانده بود، با پیگیری‌های انجام‌شده وارد مرحله بارگیری و خروج شده است.

وی افزود: این اقدامات می‌تواند از تداوم رسوب کالا در بندر، تحمیل هزینه‌های اضافی نگهداری و معطل ماندن سرمایه‌های ملی جلوگیری کند.

دادستان چابهار همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف سریع کالا‌های موجود در بنادر، جلوگیری از وقفه در چرخه واردات و تأمین کالا‌های مورد نیاز و رفع موانع اداری و اجرایی تأکید کرد و خواستار همکاری دستگاه‌های مسئول برای تسریع در انجام مراحل قانونی و اجرایی شد.

پیگیری دستگاه قضایی برای تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی تا خروج کامل این محموله از انبار‌های بندر شهید بهشتی ادامه خواهد داشت.