رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور گفت: مرحله دوم مرمت، احیا و بهره‌برداری بهینه از سرا (تیمچه) مستوفی بازار سرپوش نیشابور از محل اعتبارات میراث فرهنگی در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،حسن گیاهی امروز شنبه نهم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: پس از مرمت و استحکام بخشی بدنه خارجی بنا، که پی و اِزاره دیوار آن به‌شدت فرسوده شده بود و نیز بازگشایی و مرمت راهرو زیرزمینی و سقف غرفه‌های تیمچه و اجرای عایق آن با اخذ کمک از مالکان در تابستان سال جاری، مرحله دوم مرمت و احیا با موضوع مرمت جداره‌های داخلی آن از پانزده مهرماه امسال شروع شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور افزود: با وجود موقعیت طلایی سرا در حاشیه مهم‌ترین خیابان تجاری شهر و نیز دسترسی از داخل بازار، متاسفانه به دلیل رسیدگی نشدن طی چندین دهه فرسودگی زیادی در پی و جداره‌ها، ایجاد الحاقات، تغییر پوسته و ... را در بنا ملاحظه می‌کنیم که به تدریج با عملیات مرمتی بهسازی می‌شوند.

گیاهی بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات در مرحله دوم، شناسایی و کشف سردر زیبای سرا در پشت تابلو‌های نصب شده روی آن بود که با تلاش و گفت‌وگوی انجام شده تابلو‌ها جمع آوری و هم اکنون سر در به‌عنوان مُعرف هویتی بنا قابل مشاهده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان نیشابور تصریح کرد: هم‌اکنون ورودی این سرای تاریخی، مغازه‌های پلاستیک فروشی فعال است و از بقیه سرا به‌عنوان انبار استفاده و یا فضا‌های رها شده می‌باشد که متروکه است و وضعیت مناسبی ندارد، لذا در صورت تکمیل طرح مرمت و رفع الحاقات اضافی، شاهد یکی از زیباترین فضا‌های گردشگری و هویتی در شهر تاریخی نیشابور خواهیم بود.

گیاهی افزود: در نخستین اقدام بهسازی، با برداشتن نیم متر خاک و نخاله، آجر فرش قدیمی محوطه و خرند آجری باغچه‌ها پیدا شد که خوشبختانه تراز کف مشخص و هم اکنون خاک و نخاله انباشته شده به‌تدریج از بنا خارج می‌شود.