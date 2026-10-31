به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهران حموله بیان کرد: پایگاه نشانی مکان‌محور (GNAF)، اطلاعات کدپستی و مختصات جغرافیایی، ظرفیت‌های راهبردی پست خوزستان برای پشتیبانی از سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ و ارتقای دقت اطلاعات سکونتی و جمعیتی استان است.

وی افزود: با اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ با رویکرد ثبتی‌مبنا، نقش اطلاعات مکانی و نشانی‌های استاندارد در شناسایی دقیق محل سکونت خانوارها و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی کشور اهمیت ویژه‌ای یافته است.

حموله اظهار داشت: در این راستا، پست خوزستان با تکیه بر زیرساخت‌های اطلاعاتی و ظرفیت‌های تخصصی خود، از طریق توسعه و به‌روزرسانی پایگاه ملی نشانی مکان‌محور (GNAF)، تکمیل اطلاعات کدپستی، ثبت مختصات جغرافیایی و ساماندهی داده‌های نشانی شهری و روستایی، نقش مؤثری در فراهم‌سازی داده‌های دقیق و قابل اتکا برای این طرح ملی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: این ظرفیت‌ها امکان شناسایی دقیق‌تر واحدهای مسکونی، تطبیق اطلاعات مکانی با داده‌های جمعیتی و کاهش خطاهای احتمالی در شناسایی محل سکونت خانوارها را فراهم می‌سازد.

مدیرکل پست خوزستان تصریح کرد: با توجه به گستردگی جغرافیایی خوزستان و پراکندگی سکونتگاه‌های شهری و روستایی، اقدامات پست استان در تکمیل و استانداردسازی اطلاعات نشانی، گامی مهم در پشتیبانی از سرشماری دقیق و فراهم‌سازی بستر تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده به شمار می‌رود.

وی می‌گوید: پست خوزستان با توسعه زیرساخت‌های مکان‌محور و ارتقای کیفیت داده‌های نشانی، نقش خود را در تحقق حکمرانی هوشمند و پشتیبانی از برنامه‌ریزی‌های کلان کشور و استان دنبال می‌کند.