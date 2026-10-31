به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ از شروع ترافیک پرحجم و سنگین در برخی از معابر داخل شهری و بزرگراه‌های پایتخت در روز شنبه نهم آبانماه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی ادامه داد: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان، بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس و بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع) ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی افزود: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی، بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید و بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی نیز پرحجم و سنگین می‌باشد.

سرهنگ کشیر با اشاره به اینکه در مسیر غرب به شرق بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری، بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی و بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگینی هستیم.تصریح کرد: حوالی ساعت ۰۲:۱۰ دقیقه بامداد در مسیر «شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع) قبل از حکیم» یک دستگاه سواری پراید به علت عدم توجه به جلو با ۳ عابر پیاده برخورد می‌کند که توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.

وی ادامه داد: جزئیات بیشتر وقوع این تصادف جرحی در دست بررسی کارشناسان قرار دارد.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ به رانندگان توصیه کرد: رانندگان گرامی بزرگراه‌ها محل رانندگی با سرعت بالا نیستند لحظه‌ای غفلت، عدم توجه به جلو یا ناتوانی در کنترل وسیله نقلیه می‌تواند حادثه‌ای ناگوار را رقم بزند. با رعایت سرعت مطمئنه، حفظ تمرکز و پرهیز از عجله، مراقب جان خود و دیگر کاربران ترافیک باشید چرا که رسیدن به مقصد زمانی ارزشمند است که سلامت به آن برسید.

پلیس راهور تهران بزرگ از تشکیل قرارگاه پلاک خبر داد تصریح کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بیش از ۲۳۴ هزار فقره تخلف پلاک خودرو و بیش از ۱۲۷ هزار فقره تخلف پلاک موتورسیکلت در پایتخت اعمال قانون شده و ۴۶۰ نفر به دلیل دستکاری یا مخدوش کردن پلاک به مراجع قضایی اعزام شدند.



معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به رعایت حقوق شهروندی و مطالبات مردمی در بحث تخلفات پلاک گفت: راننده ای که در اعداد و ارقام پلاک دستکاری میکند، حقوق دیگر شهروندان را تضییع میکند؛ این رفتار نادرست نه تنها برای خود فرد، بلکه برای دیگر افراد جامعه نیز خطرآفرین است و فرزندان ما از رفتار ناپسند ما نیز تقلید می کنند.

وی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه پوشش پلاک و نیز مخدوش سازی پلاک افزود: گذاشتن زنجیر و قفل روی پلاک، بستن پلاک با کش به گونه ای که برخی اعداد دیده نشود، پوشاندن پلاک با پارچه یا ماسک و یا موارد مشابه، ممنوع است و‌ علاوه بر تخلف در برخی موارد زمینه ساز وقوع جرم است.

سرهنگ کشیر با اشاره به تشکیل قرارگاه پلاک در پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: برخورد با تخلفات پلاک یکی از خط قرمزهای پلیس و از برنامه های اصلی و روزانه راهور است؛ پلیس راهور تهران بزرگ به هیچ وجه از این تخلفات چشم پوشی نمیکند.

وی رویکرد پلیس را در همه حال بصورت فرهنگی و ایجابی اعلام نمود و در صورت رد شدن از خط قرمز تعیین شده توسط برخی از رانندگان متخلف از حالت فرهنگی و ایجابی خارج شده و به صورت سلبی و بازدارنده خواهد بود.

سرهنگ کشیر درباره تفاوت برخورد با پوشش پلاک و دستکاری آن گفت: متخلفانی که فقط پوشش پلاک انجام داده و در اعداد و ارقام دستکاری نکرده اند، در همان محل رفع اثر پوشش پلاک انجام میشود، آموزش های لازم به آنها ارائه و اعمال قانون نیز صورت می گیرد؛ اما وسیله نقلیه در پارکینگ توقیف نمی شود. اما اگر کسی اعداد و ارقام پلاک را دستکاری یا مخدوش کند، علاوه بر تخلف، مرتکب جرم شده و‌ مجرم شناخته می شود.در این صورت وسیله نقلیه علاوه بر توقیف در پارکینگ ، راننده نیز به مراجع قضایی معرفی می شود.

وی افزود: نظریه پردازان مهم دنیا معتقدند فرزندان بین ۲ تا ۴ سال در خانواده عملاً مفهومی از اخلاق و قانون نمیدانند؛ اما در سن ۵ تا ۷ سال قواعد و قانون های اجتماعی را از خانواده و والدین یاد میگیرند و در ۸ تا ۱۱ سال با ورود به جامعه، به صورت قانونمند آموزش می بینند و تجربه های اجتماعی کسب می کنند. بنابراین اگر والدین قانون را رعایت کنند و تخلف نکنند، فرزند شان نیز این رفتار صحیح را یاد میگیرند و به کل جامعه تسری پیدا خواهد کرد.

سرهنگ کشیر درباره طرح مهرآفرینان پلیس راهور پایتخت گفت: این طرح با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک در مهر امسال از مدارس ابتدایی دخترانه آغاز شده است و تاکنون ۳۵۰ مدرسه را پوشش داده است. بازخوردهای دریافت شده از سوی والدین دانش آموزان و اولیای مدارس مثبت بوده و اعتماد بین والدین، پلیس و جامعه افزایش یافته است .در نتیجه با توجه به بازخورد مثبت از سوی خانواده و مدیران مدارس ،این طرح تا پایان سال ادامه دارد و در نهایت کل ۶۰۵ مدرسه ابتدایی دخترانه پایتخت را تحت پوشش قرار خواهد داد.