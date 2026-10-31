مسئول بسیج دانش آموزی سپاه الغدیر استان یزد: امسال بسیج دانش آموزی با شعار می فهمیم ، می سازیم و می ایستیم با همکاری آموزش و پرورش برنامه های مختلفی را اجرا خواهد کرد.

برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی با شعار «می‌فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم»

برنامه‌های هفته بسیج دانش آموزی با شعار «می‌فهمیم، می‌سازیم و می‌ایستیم»

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ پورمداح گفت: تربیت صحیح نسل جوان امروز نیازمند هوشیاری مداوم و همکاری تشکل‌های دانش‌آموزی و مجموعه‌های فرهنگی و تربیتی می‌باشد، دانش‌آموزی که امروز تنها آینده‌ساز فردا نیست، بلکه کنشگر، روایتگر و نقش‌آفرین در عرصه‌های اجتماعی، به‌ویژه حضور در میدان است.

وی ادامه داد: حضور دانش‌آموزان در میدان با عنوان برنامه نومیدان، تجدید میثاق نسل نوجوان با آرمان‌های انقلاب و امامین انقلاب است.

مسئول بسیج دانش آموزی سپاه الغدیر استان یزد گفت: امسال بسیج دانش اموزی با شعار می فهمیم ، می سازیم می ایستیم با همکاری آموزش و پرورش برنامه های مختلفی را اجرا خواهد کرد.

سرهنگ پورمداح گفت: در راستای کلام تاریخی رهبر شهیدمان مبنی بر اینکه اگر برای کشور اتفاق ناگواری پیش بیاید مردم کار را تمام خواهند کرد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های مهم بسیج دانش‌آموزی در این هفته، حضور در میدان ، چراکه اگر میدان نباشد، مدرسه‌ای هم نخواهد بود.