از آغاز اجرای طرح ماهر در استان چهارمحال و بختیاری ۴ هزار و ۲۰۰ دانش آموز در۸۴ مدرسه استان آموزش‌های لازم را فرا گرفتند.

آموزش بیش از ۴ هزار دانش آموز چهارمحال و بختیاری در طرح ملی ماهر در چهارمحال و بختیاری

آموزش بیش از ۴ هزار دانش آموز چهارمحال و بختیاری در طرح ملی ماهر در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان با اشاره به تدوام اجرای این طرح گفت: آموزش مهارت‌های ایمنی، آمادگی در برابر حوادث و ارتقای توانمندی دانش‌آموزان از اهداف این طرح است.

طاهری افزود: در قالب این برنامه، دانش‌آموزان با اصول ایمنی و مهارت‌های موردنیاز برای مواجهه با حوادث آشنا می‌شوند و زمینه مشارکت فعال آنان در ترویج فرهنگ ایمنی و افزایش آمادگی در محیط مدرسه و خانواده فراهم می‌شود.

طاهری میرقائد خبرداد معاونت امور جوانان جمعیت هلال‌احمر استان چهارمحال و بختیاری با تداوم اجرای این طرح و توسعه فعالیت کانون‌های دانش‌آموزی، گسترش آموزش‌های مهارتی در مدارس و توانمندسازی نسل نوجوان را دنبال می‌کند.