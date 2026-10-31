نشست هم‌اندیشی کانون‌های خدمت رضوی شمالغرب کشور با هدف تبادل تجربیات و اطلاعات، به میزبانی اردبیل برگزار شد. استانی که با برخورداری از ۲ هزار و ۳۰۰ خادمیار رضوی، یکی از کانون‌های فعال و اثرگذار خدمت رضوی در سطح کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل احمد میرزاده مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی در نشست هم اندیشی کانون‌های خدمت رضوی پهنه یک کشور در اردبیل اظهار داشت: کانون‌های خدمت رضوی پهنه یک کشور شامل استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، کردستان و اردبیل گرد هم آمدند تا در کنار تبادل تجربیات ماموریت‌های جدید محول شده به خادمیاران را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی گفت: ما به صورت پهنه‌های مختلف کشور ارزیابی خود را از فعالیت شبکه خادمیاری انجام می‌دهیم و تلاشمان بر این است تا شرایط بهتری را در کنار همراهی و همدلی بیشتر خادمیاران در انجام ماموریت‌ها در رده‌های مختلف انجام دهیم.

وی افزود: این ارزیابی‌ها به صورت مستمر انجام می‌شود تا به معنای حقیقی خادمیاران و یاوران رضوی فعالیت‌های خود را بر اساس برنامه‌های ابلاغ شده انجام دهند و چنانچه خادمیاری غیرفعال بوده از چرخه فعالیت خارج شده و جای خود را به افراد جدید برای انجام ماموریت بدهد.

میرزاده عنوان کرد: در این نشست‌ها در کنار بررسی فعالیت‌ها و ماموریت‌های انجام شده سعی بر این است تا هدف گذاری‌های پیش رو نیز برای تقویت شبکه خادمیاری مورد بررسی قرار گیرد تا ما بتوانیم در قالب کانون‌های عمومی و تخصصی فعالیت‌ها را بر اساس عملکرده‌های انجام شده مورد پایش و سنجش قرار دهیم.

وی ادامه داد: انتظار می‌رود در رده‌های ستاد استانی ابلاغیه‌های انجام شده به صورت یک مجموعه تشکیلات ماموریت محور کار‌ها به صورت دقیق انجام شده و ما در حوزه‌های مختلف بتوانیم فعالیت‌ها و اقدامات مناسب و خروجی مطلوب را شاهد باشیم.

مدیر مرکز خادمیاری و کانون‌های خدمت رضوی اظهار کرد: پالایش نیرو‌ها مورد توجه است و ما یقین داریم که از شانزده هزار نفر خادم یاری که در کشور ثبت نام کردند بخشی از آنها غیرفعال بوده و ما معتقد به ریزش‌ها و رویش‌های جدید هستیم تا بتوانیم خادمیاران فعال را با کنشگری و انجام فعالیت‌های مستمر مورد محک و ارزیابی قرار دهیم.

وی خاطر نشان کرد: ما آمادگی داریم نفرات جدید را به عنوان خادم یاران و یاوران رضوی جایگزین نیرو‌های غیرفعال کرده و به نوعی به حرکت‌ها انسجام بیشتری ببخشیم.

در این نشست یک روزه که به میزبانی اردبیل برگزار شد در کنار مدیران و معاونین فرهنگی اجتماعی و سایر مجموعه‌های فعال شبکه خادمیاری گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در استان‌های مختلف ارائه شد تا شرکت کنندگان با خدمات اثربخش میدانی وعملیاتی وهمچنین فعالیت کانون‌های متنوع و معاونت‌های مختلف آشنایی پیدا کرده و بیش از هر زمان دیگر نیرو‌های خود را در قالب معاونت طرح و برنامه، اجتماعی فرهنگی، پایش و نظارت، روابط عمومی، گزینش، وقف و نذر، امور مالی و سایر بخش‌ها آشنایی دهد.