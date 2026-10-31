تجلیل از خانواده های شهدا و جانبازان رسانه ملی در مشهد
خانواده های شهدا و جانبازان ۷۰ درصد رسانه ملی به مشهدالرضا مشرف شدند ومراسم تکریم و تجلیل از این عزیزان در شهر مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی مدیر ایثارگران رسانه ملی گفت: خانواده های جانبازان ۷۰ درصد و شهدای دفاع مقدس سازمان صدا و سیما در سفری پنج روزه به مشهدالرضا مشرف شده اند.
علی رمضانی افزود: ما همگی مدیون این عزیزان هستیم و سعی خواهیم کرد تا تکریمی شایسته از این عزیزان انجام شود.
رمضانی با بیان اینکه در این دوره ۹۰ نفر از اعضای ۳۵ خانواده حضور دارند، گفت: تا کنون پنج دوره از این سفرها انجام شده و نیمی از خانواده های شهدا و جانبازان ۷۰ درصد در این دورهمی شرکت کرده اند و قرار است این سفرها ادامه داشته باشد.