خانواده‌ های شهدا و جانبازان ۷۰ درصد رسانه ملی به مشهدالرضا مشرف شدند ومراسم تکریم و تجلیل از این عزیزان در شهر مشهد برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی مدیر ایثارگران رسانه ملی گفت: خانواده های جانبازان ۷۰ درصد و شهدای دفاع مقدس سازمان صدا و سیما در سفری پنج روزه به مشهدالرضا مشرف شده اند.

علی رمضانی افزود: ما همگی مدیون این عزیزان هستیم و سعی خواهیم کرد تا تکریمی شایسته از این عزیزان انجام شود.