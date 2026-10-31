فیلم‌های سینمایی «اول ماه می» و «اورژانس سیار»، دوبله شده و قرار است از شبکه‌های سه و یک پخش شود.

«اول ماه می» و «اورژانس سیار»، آماده پخش از تلویزیون

«اول ماه می» و «اورژانس سیار»، آماده پخش از تلویزیون

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «اول ماه می»، در گونه درام محصول هنگ کنگ در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه سه پخش شود.

داستان این فیلم درباره ستاره‌ی سابق ورزش است که به خاطر یک آسیب‌دیدگی قدیمی دوران حرفه‌ای‌اش به پایان رسیده است. او باید خود را از چنگ یأس و ناامیدی برهاند تا از دختر معلولش مراقبت کند.

این فیلم بر اهمیت مسئولیت‌پذیری والدین و ضرورت توجه به نیاز‌های عاطفی فرزندان، به‌ویژه کودکان دارای معلولیت، تأکید دارد. تلاش پدر برای غلبه بر ناامیدی و پذیرش مسئولیت مراقبت از دخترش، اهمیت تغییر رفتار و جبران غفلت‌های گذشته را برجسته می‌کند.

فیلم سینمایی «اورژانس سیار»، در گونه درام و اکشن محصول ژاپن در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه یک پخش شود.

این فیلم، درباره‌ی تلاش‌های یک گروه از جان گذشته امداد برای نجات جان مردم از آتش فشانی بزرگ است که در نهایت با موفقیت به انجام می‌رسد.

این فیلم بر ارزش والای نجات جان انسان‌ها و مقدم دانستن مسئولیت حرفه‌ای بر آسایش و امنیت شخصی تأکید دارد.

فیلم سینمایی «اورژانس سیار»، با ترکیب درام انسانی، عملیات امداد و بحران طبیعی، داستانی درباره ارزش زندگی، همبستگی و مسئولیت‌پذیری در برابر دیگران ارائه می‌دهد.