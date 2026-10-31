امیرمحمد یزدانی نماینده کشورمان در وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان، در مرحله یک هشتم نهایی مقابل گئانیس گارزون تامایو از کوب با نتیجه ۱۵ - ۱۰ برابر این حریف به پیروزی برسد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. یزدانی در این مرحله مقابل اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه قرار می‌گیرد.