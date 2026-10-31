امیرمحمد یزدانی در مرحله یک چهارم نهایی وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان، مقابل مصاف اینالبک شریف از روسیه ضربه فنی شد و با رسیدن حریفش به فینال به جدول شانس مجدد رفت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. یزدانی در این مرحله مقابل اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی شکست خورد و به جدول شانس مجدد راه پیدا کرد. ابتدا برنده مبارزه کشتی گیران ارمنستان و لهستان با جیمز گرین از آمریکا کشتی خواهد گرفت و برنده آن‌ها با امیرمحمد یزدانی مبارزه خواهد کرد. یزدانی در صورت گذر از این مرحله برای کسب مدال برنز با سالکازانوف دارنده مدال نقره جهان از اسلواکی کشتی خواهد گرفت.