امیرمحمد یزدانی در مرحله یک چهارم نهایی وزن ۷۴ کیلوگرم کشتی آزاد قهرمانی جهان، مقابل مصاف اینالبک شریف از روسیه ضربه فنی شد و باید منتظر رسیدن حریفش به فینال باشد تا در شانس مجدد حاضر شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۷۴ کیلوگرم، امیرمحمد یزدانی پس از استراحت در دور نخست، در دور بعد با نتیجه ۴ بر ۳ کورماگمادوف از مجارستان را شکست داد. وی در ادامه با نتیجه ۱۵ بر ۱۱ گئانیس گارزون تامایو از کوبا را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد.

یزدانی در این مرحله مقابل اینالبک شریف دارنده مدال برنز جهان از روسیه با نتیجه ۴ بر صفر و ضربه فنی شکست خورد و باید منتظر حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی باشد تا بتواند برای کسب مدال برنز تلاش کند.