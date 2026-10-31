رئیس پلیس راه استان قم از اجرای مأموریت ویژه برای افزایش ایمنی تردد ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی در محور‌های روستایی خبر داد؛ طرحی که با هدف پیشگیری از تصادفات، آشکارسازی وسایل کشاورزی و آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی به رانندگان اجرا می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در راستای ارتقای ایمنی تردد در جاده‌های روستایی استان، رئیس پلیس راه قم مأموریت ویژه‌ای به عوامل گشتی مستقر در این محور‌ها ابلاغ کرده است.

بر اساس این مأموریت، مأموران پلیس راه ضمن نظارت بر وضعیت تردد ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، اقدامات لازم برای آشکارسازی و ایمن‌سازی این وسایل با استفاده از تجهیزات هشداردهنده را انجام می‌دهند.

همچنین آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به رانندگان ماشین‌آلات کشاورزی از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح است که با حضور میدانی مأموران پلیس راه دنبال می‌شود.

افزایش دیدپذیری ادوات کشاورزی، پیشگیری از سوانح رانندگی، کاهش خطرات ناشی از تردد وسایل فاقد علائم هشداردهنده و ارتقای فرهنگ ترافیک در مناطق روستایی از اهداف اجرای این مأموریت اعلام شده است.