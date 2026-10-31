رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در طرح‌های معدنی سیستان و بلوچستان، از آمادگی این سازمان برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز معادن، از جمله ساخت جاده، خبر داد.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدمسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیئت عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را از الزامات بهره‌برداری از ظرفیت‌های معدنی سیستان و بلوچستان دانست و بر آمادگی این سازمان برای سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز معادن استان تأکید کرد.

وی در نشست پیگیری مصوبات معدنی استان سیستان و بلوچستان که با حضور فرشاد مقیمی، رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو)، مدیران عامل شرکت‌های معدنی و مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان در ایمیدرو برگزار شد، گفت: این سازمان برای تسهیل اجرای طرح‌های معدنی و جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، آمادگی دارد در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز معادن، از جمله احداث جاده، سرمایه‌گذاری کند.

سمیعی‌نژاد با اشاره به نقش زیرساخت‌ها در تسهیل فعالیت‌های معدنی و افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تأمین آب را از موضوعات مهم در پیشبرد طرح‌های معدنی استان برشمرد.

در این نشست، آخرین وضعیت اجرای مصوبات معدنی سیستان و بلوچستان و راهکار‌های رفع موانع پیش روی طرح‌های توسعه‌ای بررسی شد. پیشبرد فعالیت‌های اکتشافی در محدوده‌های معدنی، توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز معادن، تأمین و انتقال آب و بررسی روند ساخت پروژه مس جانجا از محور‌های این نشست بود.

حاضران همچنین درباره الزامات اجرای طرح‌ها و ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های معدنی تبادل نظر کردند.

این نشست با هدف پیگیری مصوبات پیشین و تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه معدنی سیستان و بلوچستان برگزار شد.