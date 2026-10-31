به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، نبی‌اله صداقتی گفت‌: با راه‌اندازی ۹ خدمت غیرحضوری و الکترونیکی از طریق سامانه سهیم ثبت احوال، و با احتساب دو خدمت ارائه‌شده شامل تغییر نشانی و خدمات پایگاه خانوار از طریق سامانه ncr.ir، در مجموع ۱۱ خدمت غیرحضوری به شهروندان ارائه می‌شود.

وی با اشاره به خدمات غیرحضوری ثبت احوال در سامانه سهیم به آدرس اینترنتی https://sahim.sabteahval.ir تأکید کرد: کیف هویت من جهت دسترسی به شناسنامه الکترونیکی و سوابق کارت هوشمند ملی، سوابق درخواست‌های هویتی، صدور شناسنامه المثنی، تغییر نام و نام خانوادگی، گواهی وفات، گواهی انحصار وراثت، گواهی خروج از کشور، ثبت ازدواج به موجب اقرارنامه و مشاوره نام، از خدمات غیرحضوری اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی است.

مدیرکل ثبت احوال خراسان شمالی تصریح کرد: هدف از ارائه این خدمات، تسهیل دسترسی شهروندان، کاهش مراجعات حضوری و صرفه‌جویی در زمان و هزینه است.