رئیس اداره پارک ملی دریاچه ارومیه، از شناسایی و دستگیری عاملان قطع درختان گز در سواحل این پارک ملی، با همکاری مأموران نیروی انتظامی پاسگاه رشکان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بهزاد شیرپنجه در این زمینه گفت: در پی گشت و کنترل مأموران یگان حفاظت و پیگیری‌های انجام‌شده، عاملان قطع درختان گز در محدوده مشرف به منطقه دول‌دیزج شناسایی و با همکاری مأموران نیروی انتظامی دستگیر شدند.

وی با اشاره به اهمیت درختان گز در حفظ پوشش گیاهی و پایداری زیستگاه‌های طبیعی سواحل دریاچه ارومیه افزود: این درختان با تثبیت خاک و کاهش فرسایش، نقش مهمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی منطقه دارند و قطع غیرمجاز آن‌ها می‌تواند به زیستگاه‌های طبیعی آسیب وارد کند.

رئیس اداره پارک ملی و ذخیره‌گاه زیست‌کره دریاچه ارومیه با تأکید بر برخورد قانونی با تخلفات محیط‌زیستی تصریح کرد: گشت‌های حفاظتی در سواحل و مناطق حساس پارک ملی به‌صورت مستمر ادامه دارد و با هرگونه تخریب و قطع غیرمجاز درختان، مطابق قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.