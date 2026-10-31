معرفی داوران هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان
اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته سوم لیگ برتر فوتسال بانوان مشخص شد.
یکشنبه ۱۰ آبان
پیشتازان خرم آباد -ملی حفاری
مائده علی نقی- فاطمه جباری – سمانه میرصانع – زهرا علی اکبرزاده – رضوان سروری
ناظر: الهه مولادوست
گلبرگ تاکستان – پالایش نفت اصفهان
سمیه یدی – الهه مرادی – آذین همتی – آنیسا اسحاقی – مهشاد اکبری
ناظر: پرستو عرفانی
پالایش نفت آبادان – نور ملارد
مریم ناصری – زهرا مرادی – نسیم کیانی مقدم – زهره جمال پور – فرانک باقرزاده
ناظر: دیانا عبدالله زاده
پارسه کرمان – فولاد هرمزگان
پریا سلیمانی – فروغ تنکابنی – الهام ایلاقی – فاطمه کارگر – زهرا عبدالهی
ناظر: مهدیه رشیدی رنجبر
تکنیک برتر بابلسر – پلی وایتال مازندران
سمیه طاهری – اعظم حسینی – آذر موسوی – زهرا موسی پور – ریحانه طلیقی
ناظر: نسیم نیری
ابومسلم خراسان رضوی – سپاهان
زهرا فدایی -سمیه دهگاهی – ستایش بیرقدار – محدثه میرزایی – زهرا جعفری
ناظر: زینب غلامی