به گزارش خبرنگار تحریریه بازاروتجارت خبرگزاری صداوسیما: علی فرهادی در برنامه زنده «روی خط خبر» با تشریح اقدامات این سازمان در ساماندهی بازار و رسیدگی به مفاسد اقتصادی اظهار کرد: «پس از دستور دی‌ماه سال گذشته رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر تشکیل هیئت رسیدگی به مفاسد اقتصادی با محوریت ارز، اسامی نزدیک به ۲۹ هزار صادرکننده با حجم تعهد ارزی حدود ۸ میلیارد یورو در ۵ نوبت به سازمان تعزیرات حکومتی واصل شد.»

وی با تأکید بر اینکه طبق تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پرونده‌های زیر ۳ میلیون یورو در صلاحیت تعزیرات است، افزود: «با ارسال پیامک‌های هشدار قانونی و بدون آغاز فرآیند قضایی سخت‌گیرانه در گام نخست، نزدیک به ۸۰۰ صادرکننده داوطلبانه مراجعه کردند که منجر به رفع تعهد ۲.۵ میلیارد یورویی شد؛ با این حال تاکنون برای ۶ هزار متخلف پرونده قضایی تشکیل شده و حدود ۵۰۰ نفر نیز با احکام قطعی محکوم شده‌اند.»

فرهادی مهلت قانونی ایفای تعهدات ارزی معوق را «صفر» دانست و تصریح کرد: «صادرکنندگانی که اقدام نکنند، علاوه بر الزام به استرداد اصل ارز، مشمول جریمه نقدی معادل حداقل یک‌پنجم رقم تعهد خواهند شد و در صورت انقضای مهلت ۳ ماهه، جریمه‌ای معادل اصل رقم ارز نیز به جرایم آنها افزوده می‌شود.»

جهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تعزیراتی و صدور ۱۰۰ همت محکومیت مالی

معاون وزیر دادگستری در ادامه به کارنامه آماری سازمان متبوع خود در سال جاری اشاره کرد و گفت: «با راه‌اندازی “قرارگاه فرماندهی نظارت بر بازار” با مسئولیت استانداران، دبیری تعزیرات و عضویت ۱۵ دستگاه، گشت‌های مشترک بازرسی بیش از ۳۵ درصد و ورودی پرونده‌ها ۲۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.»

وی ادامه داد: «میزان محکومیت‌های صادره وارد به شعب اجرای احکام در سال گذشته ۶۲ هزار میلیارد تومان بود، اما این رقم در سال جاری از مرز ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) گذشته است. همچنین تا اول آبان‌ماه امسال بیش از ۸ همت جریمه نقدی وصول شده که این رقم با کل وصولی سال گذشته برابری می‌کند و مابقی احکام نیز از طریق بازداشت قانونی، تقسیط یا ضبط وثایق در حال اجراست.»

فرهادی با اشاره به اینکه سالانه بیش از ۸۰۰ هزار فقره پرونده در این سازمان رسیدگی می‌شود، خاطرنشان کرد: «بیشترین فراوانی پرونده‌ها به ترتیب مربوط به حوزه کالا و خدمات (نظیر عدم درج قیمت، گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار)، قاچاق کالا و ارز و در نهایت تخلفات حوزه سلامت و درمان از جمله دریافت مبالغ خارج از تعرفه (زیرمیزی) است.»

خط قرمز‌های قانونی خروج طلا و ارز از کشور

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو به ابهامات شهروندان درباره مصادیق غیرصنفی قاچاق پرداخت و نسبت به ضوابط فرودگاهی هشدار داد: «خروج هرگونه مسکوکات و شمش طلا از کشور کاملاً ممنوع و مشمول عنوان مجرمانه قاچاق است؛ با این حال مسافران می‌توانند حداکثر تا ۱۵۰ گرم طلای ساخته‌شده و مستعمل همراه داشته باشند و خروج مازاد بر آن، منجر به ضبط طلا و جریمه نقدی معادل خواهد شد.»

وی همچنین تأکید کرد: «سقف مجاز خروج ارز مسافری معادل ۵ هزار یورو است و همراه داشتن مبالغ بالاتر بدون ثبت قانونی، قاچاق محسوب می‌شود. پرونده‌های قاچاق خرد در تعزیرات رسیدگی می‌شود، اما پرونده‌های توأم با حبس، قاچاق سازمان‌یافته یا حرفه‌ای در صلاحیت دادسرا و دادگاه‌های قوه قضاییه قرار دارد.»

دادرسی الکترونیکی بدون مراجعه حضوری با «حکم ایران»

معاون وزیر دادگستری در پایان درباره راه‌های ارتباطی و ثبت شکایات مردمی یادآور شد: «شهروندان می‌توانند گزارش‌ها و شکایات خود از تخلفات بازار را از طریق سامانه تلفنی ۱۳۵ یا سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۱۳۵ ثبت کنند. همچنین با راه‌اندازی نرم افزار “حکم ایران”، تمامی مراحل پیگیری، ثبت شکایت، دادرسی، صدور و اجرای حکم برای شاکی و متشاکی بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم شده است.»