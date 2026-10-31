به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یعقوب اندایش با اعلام اینکه خرید حدود ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از هموطنان یک میلیون پانصد هزار تومانی بوده است ، گفت : هموطنان استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خوزستان، و آذربایجان غربی بیشترین خرید را داشته اند.

همزمان با اجرای طرح کالابرگ و طرح موضوع بازنگری در گروه های مشمول، برخی شهروندان بر ضرورت هدفمند شدن حمایت های معیشتی و اختصاص سهم بیشتری از اعتبار کالابرگ به خانوارهای کم درآمد تأکید دارند.



افزایش هزینه های زندگی، تأمین کالاهای ضروری را برای برخی خانواده ها دشوار کرده است؛ تا جایی که به گفته شماری از شهروندان، اعتبار کالابرگ بخشی از این فشار را جبران می کند.

در این میان، تفاوت توان مالی خانوارها، موضوع نحوه توزیع اعتبار کالابرگ را نیز مطرح کرده است. برخی شهروندان معتقدند حمایت های دولتی باید بیشتر به خانواده های نیازمند اختصاص پیدا کند؛ چرا که نیاز خانوارهای پردرآمد به این اعتبار با خانواده های کم درآمد یکسان نیست.

در مقابل، موضوع شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند و تعیین معیارهای برخورداری از این حمایت نیز از جمله مسائل مطرح شده در میان شهروندان است.