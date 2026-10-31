مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی از آغاز فرآیند ارزیابی شایستگی معلمی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان خبر داد و گفت:در این مرحله ۲ هزار و ۹۴۷ داوطلب معادل سه برابر ظرفیت اختصاص یافته به استان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

ارزیابی ۲ هزار و ۹۴۷ داوطلب ورود به دانشگاه فرهنگیان در آذربایجان شرقی

ارزیابی ۲ هزار و ۹۴۷ داوطلب ورود به دانشگاه فرهنگیان در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،اسفندیار صادقی در جریان بازدید از فرآیند ارزیابی شایستگی معلمی داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان در پردیس الزهرای تبریز اظهار کرد: مراحل ارزیابی داوطلبانی که امسال قصد ورود به دانشگاه فرهنگیان را دارند آغاز شده و همکاران دانشگاه فرهنگیان و آموزش و پرورش در این مراحل همراه و پاسخگوی داوطلبان هستند.

وی افزود: تعداد داوطلبان حاضر در فرآیند ارزیابی سه برابر ظرفیت اختصاص یافته به آذربایجان شرقی است و در نهایت حدود یک سوم این افراد پس از طی مراحل مختلف به‌ عنوان دانشجو معلم انتخاب خواهند شد.

صادقی با تشریح مراحل ارزیابی گفت: داوطلبان پنج مرحله را پشت سر می‌گذارند که شامل آزمون‌های ورزشی، آزمون‌های مختلف و تکمیل فرم‌های مربوط به ارزیابی است و پس از پایان این مراحل افراد منتخب به صورت نهایی تعیین می‌شوند.

وی ادامه داد:روزانه حدود ۳۰۰ نفر از داوطلبان در سه مجموعه دانشگاه فرهنگیان حضور می‌یابند و در هر مجموعه ۱۰۰ نفر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی خاطرنشان کرد: ارزیابی‌ها تا ۱۵ آبان ماه ادامه خواهد داشت و احتمال تمدید آن تا ۱۶ آبان ماه نیز وجود دارد و پس از آن نتایج نهایی به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

مدیر کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد با اجرای دقیق مراحل ارزیابی داوطلبانی که از شایستگی و کیفیت لازم برای ورود به حرفه معلمی برخوردار هستند انتخاب شوند و پس از طی دوره دانشجو معلمی در آینده به‌عنوان معلم در مدارس آذربایجان شرقی به خدمت بپردازند.