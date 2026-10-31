پخش زنده
امروز: -
پس از برداشت کتیرا از ۴ عرف مرتعی در شهرستان شهرضا، اجرای طرح کپه کاری در ۳۰۰ هکتار از این مراتع آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس فنی مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهرضا گفت: امسال ۱۸ تن کتیرا به ارزش ۲۷ میلیارد تومان از این مراتع برداشت شده و پس از پایان فصل برداشت، کارهای احیا و اصلاح مراتع انجام میشود.
لیلا فارسیمَدان افزود: در این طرح، بذر گونههای مرتعی بومی منطقه که با شرایط اقلیمی و آب و هوای منطقه سازگار هستند کاشته و موجب تقویت پوشش گیاهی، تامین علوفه دام عشایر و احیای مراتع میشود.
رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهرضا نیزگفت: این شهرستان ۱۶۰ هزار هکتار مرتع دارد که ۵۱ عرف مرتعی آن ییلاقی و ۲۶ عرف مرتعی قشلاقی است.
محمدجواد آقاسی افزود: در حال حاضر هزار و ۱۰۰ بهره بردار از این مراتع بهره برداری میکنند.