به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس فنی مرتع اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهرضا گفت: امسال ۱۸ تن کتیرا به ارزش ۲۷ میلیارد تومان از این مراتع برداشت شده و پس از پایان فصل برداشت، کار‌های احیا و اصلاح مراتع انجام می‌شود.

لیلا فارسیمَدان افزود: در این طرح، بذر گونه‌های مرتعی بومی منطقه که با شرایط اقلیمی و آب و هوای منطقه سازگار هستند کاشته و موجب تقویت پوشش گیاهی، تامین علوفه دام عشایر و احیای مراتع می‌شود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شهرضا نیزگفت: این شهرستان ۱۶۰ هزار هکتار مرتع دارد که ۵۱ عرف مرتعی آن ییلاقی و ۲۶ عرف مرتعی قشلاقی است.

محمدجواد آقاسی افزود: در حال حاضر هزار و ۱۰۰ بهره بردار از این مراتع بهره برداری می‌کنند.