به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس حوزه قضایی شهرستان ارزوئیه از گذشت اولیای دم پس از هفت سال از وقوع حادثه قتل و آزادی محکوم‌علیه خبر داد و گفت: این پرونده با ثبت رسمی گذشت در اجرای احکام کیفری شهرستان، در تاریخ ششم آبانماه ۱۴۰۵ به پایان رسید.

یوسف حیدری، رئیس حوزه قضایی شهرستان ارزوئیه، با اعلام این خبر اظهار کرد: در طول این سال‌ها، جلسات متعدد قضایی و تلاش‌های مستمری برای ایجاد صلح و سازش و نزدیک کردن دیدگاه‌های طرفین برگزار شد تا زمینه گذشت و پایان اختلاف فراهم شود.

حیدری، با اشاره به دشواری تصمیم اولیای دم برای گذشت از حق قصاص، به‌ویژه پس از سال‌ها تحمل رنج ناشی از فقدان عزیزشان، اقدام آنان را شایسته قدردانی دانست و گفت: این تصمیم بزرگوارانه می‌تواند زمینه‌ساز آرامش و آغاز فصلی تازه برای خانواده‌های درگیر این پرونده باشد.

رئیس حوزه قضایی ارزوئیه همچنین از تلاش‌های مجموعه قضایی شهرستان، کارکنان اداری دستگاه قضایی، کارکنان زندان بافت، خیران، معتمدان، ریش‌سفیدان و تمامی میانجیگرانی که در برگزاری جلسات و فراهم کردن زمینه سازش نقش داشتند، قدردانی کرد.

وی تأکید کرد: این رویداد بار دیگر اهمیت گفت‌و‌گو، اصلاح ذات‌البین، میانجیگری و مشارکت اجتماعی را در حل اختلافات نشان می‌دهد؛ ارزش‌هایی که در کنار اجرای قانون و پیگیری عدالت می‌توانند به کاهش تنش‌ها و تقویت همبستگی اجتماعی کمک کنند.