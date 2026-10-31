رئیس دانشگاه پیام نور بر ظرفیت این دانشگاه برای توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه مطالعات اسلامی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از توان علمی انجمن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک و تولید محتوای متناسب با نیاز‌های روز جامعه دانشگاهی باشد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رئیس دانشگاه پیام نور، در نشست مشترک با رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی ایران با معرفی ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، گستره ملی، رویکرد عدالت آموزشی و ارتباط با نیاز‌های علمی و فرهنگی جامعه را از ویژگی‌های مهم این دانشگاه برشمرد.

وی با اشاره به فعالیت دانشگاه پیام نور با شیوه آموزش ترکیبی و برخورداری از حدود دو میلیون دانش‌آموخته، اظهار کرد: این دانشگاه علاوه بر گستره ملی و رویکرد مردمی خود، در حوزه پژوهش نیز با تکیه بر آثار تألیفی و نشریات علمی فعالیت دارد و در سال‌های اخیر، توسعه فناوری و پاسخ‌گویی به نیاز‌های جامعه را در شمار راهبرد‌های جدی خود قرار داده است.

رئیس دانشگاه پیام نور، فعالیت ۱۱ مرکز رشد در استان‌های مختلف و همکاری برای تکمیل کارخانه نوآوری و فناوری را از جمله ظرفیت‌های دانشگاه در مسیر توسعه فناوری دانست و بر اهمیت بهره‌گیری از این توانمندی‌ها برای گسترش همکاری با مجموعه‌های علمی و تخصصی تأکید کرد.

امین‌ناجی با اشاره به تجربه دانشگاه پیام نور در میزبانی از انجمن‌های علمی کشور، از جمله انجمن علمی مطالعات نهج‌البلاغه ایران، توسعه ارتباط با انجمن علمی عرفان اسلامی را فرصتی برای هم‌افزایی توان علمی استادان و پژوهشگران و گسترش فعالیت‌های تخصصی در حوزه معارف اسلامی دانست.

وی با اشاره به راه‌اندازی رشته علوم و معارف نهج‌البلاغه در دانشگاه پیام نور، بر ظرفیت این دانشگاه برای توسعه آموزش‌های تخصصی در حوزه مطالعات اسلامی تأکید کرد و افزود: بهره‌گیری از توان علمی انجمن‌ها می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری برنامه‌های آموزشی و پژوهشی مشترک و تولید محتوای متناسب با نیاز‌های روز جامعه دانشگاهی باشد.

رئیس دانشگاه پیام نور در ادامه، با اشاره به ضرورت تحول در شیوه‌های آموزش و تولید محتوا، بر اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در تولید محتوای آموزشی تأکید کرد و ظرفیت‌های دانشگاه پیام نور در آموزش غیرحضوری و استمرار فرایند یادگیری را از امکانات قابل استفاده در توسعه آموزش در کشور دانست.

عرفان باید در متن زندگی اجتماعی حضور داشته باشد

فاطمه طباطبایی، رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی ایران، با اشاره به ویژگی‌های عرفان امام خمینی (ره)، بر ضرورت معرفی عرفانی پویا، اجتماعی و اثرگذار در زندگی انسان تأکید کرد و با بیان اینکه عرفان نباید به کلاس‌های دانشگاهی یا محافل تخصصی محدود بماند، اظهار داشت: عرفان می‌تواند به انسان در مواجهه با دشواری‌های زندگی کمک کند و زمینه آرامش، رشد معنوی و شناخت عمیق‌تر از خود و جهان را فراهم آورد.

رئیس انجمن علمی عرفان اسلامی ایران با اشاره به سابقه ۲۲ ساله این انجمن در فعالیت‌های علمی، پژوهشی و انتشار آثار تخصصی، همکاری با دانشگاه پیام نور را فرصتی برای گسترش فعالیت‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و آموزشی این دانشگاه دانست.

طباطبایی همچنین با اشاره به ظرفیت رشته زبان و ادبیات فارسی در معرفی متون عرفانی، پیشنهاد کرد از این بستر برای آشنایی دانشجویان با متون پایه و آثار شاخص عرفان اسلامی استفاده شود؛ چراکه آشنایی مقدماتی با این آثار می‌تواند مسیر مطالعات تخصصی‌تر در مقاطع تحصیلات تکمیلی را هموار کند.

افتتاح شعبه انجمن در خوی؛ زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های علمی و فرهنگی

افتتاح شعبه انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در دانشگاه پیام نور مرکز خوی با حضور دکتر فاطمه طباطبایی و جمعی از استادان و علاقه‌مندان، زمینه تازه‌ای برای توسعه تعاملات علمی و فرهنگی میان دانشگاه پیام نور و این انجمن فراهم کرده است.

در نشست سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور اعضای هیئت‌مدیره انجمن و مسئولان دانشگاه دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره زمینه‌های همکاری مشترک مطرح کردند. محور‌های مورد بحث، ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی دانشگاه، بهره‌گیری از توان علمی انجمن، توسعه برنامه‌های تخصصی در حوزه عرفان اسلامی و استفاده از فناوری‌های نوین در آموزش و تولید محتوا را دربر می‌گرفت.

در پایان این نشست، تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه پیام نور و انجمن علمی عرفان اسلامی ایران به امضا رسید تا زمینه پیگیری و توسعه برنامه‌های مشترک علمی، آموزشی، پژوهشی و فرهنگی فراهم شود.

گفتنی است؛ انجمن علمی عرفان اسلامی ایران در سال ۱۳۸۳ به همت جمعی از صاحبنظران و متخصصان این حوزه تاسیس شد تا بتواند با تأکید بر مبانی عرفان اسلامی، به ویژه اندیشه امام خمینی و دیگر عارفان معاصر، عرفان شیعی را به کام تشنگان حقیقت برساند و آن را از بیراه‌ها در دوعرصه عرفان عملی و نظری مصون دارد.

خانم دکتر سیده فاطمه طباطبایی، همسر مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی و تنها دختر مرحوم آیت الله سیدمحمدباقر سلطانی طباطبایی از استادان حوزه علمیه قم هستند که با مدرک دکتری عرفان، ریاست انجمن علمی عرفان اسلامی را بر عهده دارند.