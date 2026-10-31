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سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی گفت: بر اساس آخرین آمار ثبتشده در هشتم آبان ماه حجم آب دریاچه ارومیه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۲ برابر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،مهدی رستمینژاد در این زمینه افزود: حجم آب دریاچه ارومیه از ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال گذشته به ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب رسیده که بیانگر افزایش ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعبی و رشد ۹۲۰ درصدی است.
وی اظهار کرد: وسعت پهنه آبی دریاچه نیز از ۴۶۰ کیلومتر مربع به یکهزار و ۹۷۱ کیلومتر مربع افزایش یافته که نشاندهنده شد حدود ۳۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجانغربی همچنین گفت: تراز سطح آب دریاچه ارومیه با افزایش یک متر و ۱۴ سانتیمتری، به یکهزار و ۲۷۰ متر و ۵۹ سانتیمتر رسیده است.
وی در ادامه با اشاره به اجرای پویش «رود روان» بهعنوان یکی از برنامههای عملیاتی احیای دریاچه ارومیه اظهار کرد: این پویش با هدف لایروبی، رفع انسداد و بازگشایی مسیر رودخانهها و مسیلهای منتهی به دریاچه آغاز شده تا با تسهیل جریان آب، زمینه بهرهبرداری حداکثری از بارشها و هدایت روانآبها به سمت دریاچه فراهم شود.
رستمینژاد با تاکید بر ضرورت تداوم این اقدامات افزود: در شرایطی که ورود هر میزان آب برای احیای دریاچه ارومیه ارزشمند است، نباید اجازه داد موانع موجود در مسیر رودخانهها، رسوبات انباشتهشده و انسداد آبراههها مانع رسیدن روانآبها به این پهنه آبی شود؛ از اینرو، اجرای مستمر پویش «رود روان» و آمادگی مسیرهای انتقال آب، بهویژه در فصل بارندگی، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه احیای دریاچه ارومیه صرفا با اقدامات دولتی امکانپذیر نیست، تصریح کرد: نجات این سرمایه طبیعی نیازمند عزم همگانی، مشارکت مردم، همراهی کشاورزان، دهیاران، شوراهای اسلامی شهر و روستا، تشکلهای مردمنهاد و همکاری همه دستگاههای اجرایی است و هر یک از این بخشها میتوانند در حفظ منابع آبی و تسهیل جریان آب به سمت دریاچه نقش موثری ایفا کنند.