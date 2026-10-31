مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران از توسعه طرح عرضه فله‌ای محصولات شوینده و بهداشتی در ۲۲ میدان پایتخت تا پایان سال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی بختیاری‌زاده در مراسم افتتاح دومین غرفه عرضه فله‌ای محصولات شوینده و بهداشتی در میدان میوه و تره‌بار سردار جنگل گفت: این طرح با هدف کاهش هزینه‌های خانوار و کمک به حفظ محیط زیست اجرا شده است.

وی با اشاره به استقبال شهروندان از اجرای آزمایشی این طرح در میدان هروی افزود: محصولات عرضه‌شده در این غرفه‌ها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد ارزان‌تر از محصولات بسته‌بندی‌شده مشابه در بازار هستند.

بختیاری‌زاده با بیان اینکه حذف هزینه ظروف و بسته‌بندی از عوامل اصلی کاهش قیمت‌هاست، گفت: شهروندان می‌توانند ظروف خالی و چندبارمصرف خود را پس از ضدعفونی مجدد، برای خرید محصولات استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران همچنین کاهش مصرف ظروف پلاستیکی و پسماند‌های ناشی از آن را از مزیت‌های زیست‌محیطی این طرح دانست.

وی با اشاره به افتتاح دومین غرفه در میدان سردار جنگل و قرار گرفتن میدان‌های صادقیه و پروین در برنامه توسعه طرح تأکید کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، عرضه فله‌ای محصولات شوینده و بهداشتی تا پایان سال در مجموع ۲۲ میدان میوه و تره‌بار تهران راه‌اندازی خواهد شد.