

به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ در نشست ملی کشاورزی با قاره افریقا که از صبح امروز شنبه ۹ آبان آغاز شد، بیش از ۱۵ سفیر و رایزن کشور‌های آفریقایی، مقامات وزارت امور خارجه و جمعی از فعالان اقتصادی و تجاری حضور یافتند.

این نشست با هدف توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری، گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه و شناسایی ظرفیت‌های مشترک در بخش کشاورزی، در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار می شود.

بررسی فرصت‌های توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی، تقویت مبادلات تجاری، گسترش همکاری‌های فنی و تخصصی، انتقال دانش و فناوری‌های نوین کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های متقابل ایران و کشور‌های آفریقایی از مهم‌ترین محور‌های این نشست است.

در این نشست همچنین ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بخش کشاورزی ایران در حوزه‌های تولید محصولات کشاورزی، دام و طیور، شیلات، صنایع غذایی، ادوات و تجهیزات کشاورزی و مدیریت منابع طبیعی مورد توجه قرار خواهد گرفت.