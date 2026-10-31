کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، در هفته جاری در نشست‌های مشترک با وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و صنعت، معدن و تجارت، موانع و مشکلات تولید در حوزه فعالیت این وزارتخانه‌ها را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما بر اساس دستور هفتگی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی، اعضای این کمیسیون در هفته جاری در دو نشست مشترک با وزرای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و صنعت، معدن و تجارت، مسائل و موانع پیش‌روی تولید در حوزه فعالیت این دو وزارتخانه را بررسی می کند.

بر اساس این گزارش، نخستین نشست مشترک اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، روز یکشنبه ۱۰ آبان‌ماه، با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و معاونان مربوطه برگزار می‌شود. موضوع این نشست، بررسی موانع و مشکلات تولید در حوزه فعالیت وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است که در محل این وزارتخانه برگزار خواهد شد.

همچنین دومین نشست مشترک اعضای کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، روز دوشنبه ۱۱ آبان‌ماه، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونان مربوطه برگزار می‌شود. در این نشست، بررسی موانع و مشکلات تولید در حوزه فعالیت وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ارائه گزارش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، بررسی موانع تولید با تأکید بر چالش‌های پیش‌روی این ستاد در راستای تحقق مأموریت‌های محوله، در دستور کار اعضای کمیسیون قرار دارد.